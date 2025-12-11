Министърът на земеделието Георги Тахов ще вземе участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов ще участва в започващото днес двудневно заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе в Брюксел, съобщиха от ресорното ведомство. Една от основните теми за България ще бъде предложението за Регламент на Съвета за определяне за 2026 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море.

Министрите ще обсъдят иновациите и опростяването в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. В точка “Други въпроси” ще дискутират и състоянието на пазара на мляко в ЕС.