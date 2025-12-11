С тържествена литургия патриарх Даниил ще отбележи празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник

Православната църква чества днес празника на свети Даниил Стълпник. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отбележи празника на своя небесен покровител с тържествената света литургия. Тя ще бъде отслужена от патриарха и от архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“, съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

От Българската патриаршия приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.

Както писа БТА преди година, Бог ме привлече към монашеския образ на живот и заради Бога пожелах да оставя света. Започнах да осмислям в моя живот какво означава търпението, постоянството в молитвата, смирението, стремежа към царството Божие. Това каза на 11 декември 2024 г. в словото си българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, след като беше отслужена тържествената света литургия за празника на св. Даниил Стълпник в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя". Богослужението беше отслужено тогава от патриарха и от архиереи от Светия синод на БПЦ-БП.

Виждаме колко са ни необходими търпението, постоянството, преодоляването на множеството изпитания, с които съвременният живот е преизпълен, отбеляза в словото си преди година патриарх Даниил.

БТА припомня, че Видинският митрополит Даниил беше избран за български патриарх и Софийски митрополит от делегатите на Патриаршеския избирателен църковен събор, който се състоя на 30 юни 2024 г. в София.

Новият български патриарх беше избран тогава на балотаж между Врачанския митрополит Григорий и Видинския митрополит Даниил.