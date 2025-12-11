С тържествена литургия патриарх Даниил почете своя небесен покровител - св. Данаил Стълпник

Православната църква чества днес празника на св. Даниил Стълпник. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отбеляза празника на своя небесен покровител с тържествена света литургия, която беше отслужена от него и от архиереи от Светия синод на Българската православна цръква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“.

За мен е истинско удоволствие да споделя с Вас този светъл празник и да Ви поздравя с Вашия имен ден. Днес Вашето архипастирско служение и всеотдайна отдаденост на Бога са отражение на светлия пример на св. преподобни Даниил Стълпник. Вярвам, че монашеската отдаденост на светеца и неговата непреклонна вяра даряват със сили и вдъхновение всички християни, каза в словото си президентът Румен Радев, което отправи към българския патриарх и Софийски митрополит Даниил след тържествената света литургия в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“.

От Светия синод Ви приветстваме и поздравяваме за Вашия имен ден, радваме Ви се и ние, и Вашите духовни чеда, в родината и по света, каза в словото си митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, който отправи към патриарх Даниил поздравление от името на Светия синод на БПЦ-БП.

И през тази година митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“ е гостоприемна домакиня на паметното Ви патриаршеско събитие, на което свещеният ни клир, начело със Светия синод, ликува, че Вие сте наш предстоятел на богохранимото ни паство, което с нетърпение очаква, след светата литургия, да получи патриаршеския Ви благослов, каза митрополит Йосиф.

Имам честта да Ви поздравя от името на клира, на служителите и на вярващия народ от Софийската епархия, каза в словото си Браницкият епископ Йоан. Той отбеляза, че християните отправят взор с надежда за пастирското слово на патриарха, за неговото ръководство и духовна грижа. Епископ Йоан отправи благопожелания към патриарх Даниил за добро здраве, за телесни и духовни сили, за да води повереното му словесно стадо по пътя към царството небесно.

Браницкият епископ Йоан подари на патриарх Даниил архиерейски одежди от името на служителите на Софийската митрополия, от епархийския съвет, от клира и монашеството, и от верния народ на Софийската епархия - като символ на любов към българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В храма беше прочетено поздравление от името на министър-председателя и от Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет. В него бяха отправени благопожелания за здраве, мъдрост и благодатно служение на патриарх Даниил.

Празнуваме днес паметта на св. Даниил Стълпник и прославяме Бога, каза патриарх Даниил и разказа за това, което е осъществил и преодолял в живота си светецът. Той е един изключителен пример, наред с всички светии, които по изключителен начин са прославяли Бога. Животът на св. Даниил, както и животът на всички светии, ни свидетелства, че и за нас е възможно да придобиваме Божията благодат във времето, в което живеем, а не само, че може, а и че сме длъжни, че това е единственият път към Бога и към спасението на нашите души, каза патриарх Даниил.

Нека един друг се подкрепяме, защото тогава, когато сме събрани в името Христово, и неговата благодат се проявява в нашия живот, призова българският патриарх и Софийски митрополит.

Сред присъстващите в храма бяха президентът Румен Радев, кметът на Столичната община Васил Терзиев, генералните директори на Българската телеграфна агенция, на Българската национална телевизия и на Българското национално радио - Кирил Вълчев, Емил Кошлуков и Милен Митев, Симеон Сакскобургготски, представители на политически партии, директори на болници и много вярващи, дошли до почетат празника на българския патриарх Даниил.

В храма заедно с патриарх Даниил съслужиха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Великотърновският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан,

Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Сливенският митрополит Арсений, Видинският митрополит Пахомий, както и епископите - Герасим Мелнишки - главен секретар на Светия синод, Йоан Браницки - първи викарий на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, Исаак Велбъждски - втори викарий на Софийския митрополит и наместник на Кюстендилската духовна околия, Мелетий - ректор на Софийската духовна семинария,

Йеротей Агатополски, Евлогий Адрианополски - игумен на Рилския манастир, Сионий Велички - игумен на Бачковския манастир, Василий Драговитийски - игумен на Троянския манастир, архимандрит Епифаний - игумен на Роженския манастир.