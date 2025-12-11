Подробно търсене

Честваме паметта на преподобния Даниил Стълпник

Проф. Иван Желев
Честваме паметта на преподобния Даниил Стълпник
Честваме паметта на преподобния Даниил Стълпник
Православен календар за 11 декември
София,  
11.12.2025 07:00
 (БТА)

Честваме паметта на преподобния Даниил Стълпник. Свети Даниил е роден през 410 г. в село Марута край град Самосата на река Ефрат в Сирия. Родителите му нямали деца и в молитвите си към Бога за рожба те обещали да посветят в служба на Бога детето, което би им се родило. А когато се сдобили със син, когото кръстили Даниил, те го отгледали с голяма любов и трудът им не бил напразен.

Даниил от малък желаел да служи на Бога и в Негово име да помага на всички хора да вървят по пътя на спасението чрез вярата в Иисус Христос. Боговдъхновеният младеж ходел по села и градове, и разяснявал Евангелието на малки и големи. Но в определен момент почувствал нужда да се посвети на духовен подвиг. Затова отишъл в един манастир, където се отдал на молитва, изучаване на Свещеното Писание и упражняване в послушание и смирение. След няколко години пожелал да се поклони на светите места, където Спасителят живял и страдал. Но игуменът го задържал и не му дал благословение да отиде. Старецът преценил, че Даниил още трябва да се готви за личния си подвиг.

А веднъж, при едно пътуване с игумена на манастира, Даниил срещнал свети Симеон Стълпник и бил запленен от подвига му. Когато игуменът на манастира починал, Даниил се върнал при Симеон и го помолил за съвет какво да прави. Стълпникът го посъветвал да отиде в Цариград и Даниил се установил в околностите на един храм край Мраморно море, посветен на свети архангел Михаил. Там си построил висок стълб (вид тясна кула) и се настанил на върха на открито. Подвизавал се в непрестанна молитва и се борел със страстите си. Бог му дал дар на пророчество и вършене на чудеса в Негово име. Край стълба му често идвали хора за съвет и наставления. Подвижникът помогнал на мнозина от тях да постигнат спасение в Иисус Христос. Упокоил се на 80-годишна възраст.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:07 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация