УФР е в добра позиция да изчака, коментира следващите стъпки на централната банка президентът ѝ Джером Пауъл

Управлението за федерален резерв (УФР) е в добра позиция да изчака и да определи момента за следващи корекции на паричната си политика. Това каза президентът на американската централна банка Джером Пауъл на пресконференция след обявеното днес намаление на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха световните агенции.

Пауъл заяви, че централната банка е „в добра позиция да определи степента и времето на допълнителните корекции въз основа на постъпващите данни и променящата се перспектива за баланса на рисковете“.

Той припомни, че банката досега е намалила основния лихвен процент със 75 базисни пункта от септември т.г. и със 175 базисни пункта от септември миналата година.

След днешното решение референтният краткосрочен лихвен процент на УФР спада до диапазона 3,50 и 3,75 на сто. Според Пауъл това поставя ставката „в широк диапазон от оценки“ по отношение на неутралното равнище – при което нито се стимулира, нито отслабва активността. „В добра позиция сме да изчакаме и да видим как ще се развива икономиката“, изтъкна той.

Членовете на комитета, определящ основната лихва на УФР, са разединени в оценките си за рисковете от инфлацията и отслабващия пазар на труда в САЩ, както и в прогнозите си за растежа на американската икономика, каза още Джером Пауъл.

Хода за намаление на водещата лихва с 0,25 процентни пункта днес е взето с 9 на 3 гласа. Двама членове на Федералния комитет за отворения пазар (FOMC) - панелът, който определя водещата ставка, гласуваха за запазване на нивата на лихвите, а един – за понижаване с 0,50 процентни пункта.

Пауъл обаче посочи, че „всички в комитета са съгласни, че инфлацията е твърде висока и искаме тя да спадне, както и че пазарът на труда е отслабнал и че съществуват допълнителни рискове“.

Различията между членовете на FOMC са били в „това как се оценяват тези рискове“ и в техните прогнози за икономиката, обясни Пауъл и добави, че настоящата необичайна ситуация предполага да има разногласия.

В изявлението на УФР, публикувано днес след края на двудневното заседание на институцията, се акцентира върху продължаващото отслабване на пазара на труда. Според Пауъл се очаква дори ревизия надолу на месечните данни на заетостта.

По-рано днес бяха публикувани прогнози на членовете на УФР, според които безработицата в края на следващата година ще бъде на равнище 4,4 процента, колкото сочеха оценките им и през септември. Предвижда се и само едно лихвено намаление догодина с четвърт процентен пункт, в съответствие с очакванията от септемврийската среща.

Въпреки че прогнозата на FOMC за растежа се подобрява с 0,5 процентни пункта, като сега се очаква икономиката да нарасне с 2,3 процента догодина, за инфлацията се предвижда да остане над целевото ниво на УФР от 2 процента до 2028 г.

Пауъл отдаде до голяма степен инфлацията на митническата политика на правителството на президента Доналд Тръмп. По думите му, инфлацията при услугите намалява, но това бива компенсирано от поскъпване при стоките, особено на такива, засегнати от митата.

Президентът на УФР заяви още, че централната банка ще започне да купува краткосрочни държавни облигации този месец, за да поддържа достатъчно резерви във финансовата система.