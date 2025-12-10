УФР може отново да понижи водещата си лихва, прогнозират експерти

Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ приключва днес двудневното си заседание, което се оценява като проверка на способността на централния банкер Джером Пауъл да събере необходимата подкрепа за трето поредно намаляване на водещите лихви, пише Ей Би Си.

Комитетът, определящ паричната политика на УФР, е силно разединен по въпроса дали е време ставките отново да бъдат понижени. Разделението се изостря от нееднозначното състояние на икономиката - инфлацията остава висока, което обикновено е основание УФР да остави лихвата си без промяна, но същевременно наемането на работна ръка е слабо, а безработицата се повиши, което пък обичайно води до сваляне на ставката.

Според някои икономически експерти е възможно трима от 19-те членове на комитета да гласуват срещу понижението с четвърт процентен пункт, което Пауъл вероятно ще предложи. Това би било най-големият брой гласове срещу предложение на президента на УФР от шест години. Само 12 от членовете на комитета гласуват по решенията за водещите лихви, припомня Ей Би Си.

Дебатът, който се подхранва и от липсата на официални федерални данни за заетостта и инфлацията по време на спирането на правителството, може да даде сигнал за посоката, в която ще поеме УФР след изтичането на мандата на Пауъл през май догодина. Неговият наследник ще бъде назначен от президента Доналд Тръмп и се очаква това да бъде Кевин Хасет, главният икономически съветник на Белия дом. Хасет може да настоява за по-бързо намаляване на лихвата, отколкото другите ръководители на централната банка биха били склонни да подкрепят.

Потенциалът за по-големи разногласия между членовете на комитета може да се разглежда като признак за здравословен дебат между различни гледни точки. Традицията на УФР да взема единодушни или почти единодушни решения често е била критикувана като доказателство за „групово мислене“. Все пак някои представители на централната банка предупреждават, че острите различия могат да имат и отрицателни последици - ако гласуването завърши с резултат 8-4 или дори 7-5 гласа, финансовите пазари могат да загубят доверие в бъдещите действия на централната банка, отбелязва Уилям Енглиш, икономист в Йейлската школа по мениджмънт и бивш високопоставен служител на УФР.

Повечето икономисти очакват намаление на лихвата, но и сигнал, че централната банка може да се въздържи от промени на ставката за известно време, за да прецени състоянието на икономиката.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп непрекъснато критикува остро Пауъл заради предпазливия му подход към понижаване на лихвите. УФР има за задача да търси баланс между ниска инфлация и максимална заетост - две икономически цели, които са потенциално в конфликт помежду си.



Засега Пауъл и много други представители на централната банка са по-загрижени за наемането на работна ръка и безработицата, отколкото за инфлацията. Въпреки че официалните правителствени доклади за заетостта са забавени, през септември безработицата се е повишила до 4,4 на сто, което е третото поредно увеличение и най-високото ниво за последните четири години.

Междувременно доставчикът на услуги за наемане на персонал Ей Ди Пи (ADP) съобщи, че за ноември данните му показват, че компаниите са съкратили 32 000 работни места, като мащабни съкращения обявиха редица големи компании.

Притесненията, че състоянието на пазара на труда може да се влоши, могат да са основната причина за вероятното понижение на лихвите през декември, но не след това тенденцията е несигурна. На срещата си през януари вече ще разполагат със забавените данни за заетостта и инфлацията за три месеца, които могат да покажат, че инфлацията остава устойчиво висока или че наемането на работна ръка се е възстановило, което би означавало, че не са необходими по-нататъшни понижения.