Член на УФР обяви, че е по-скоро за запазване на основната лихва в САЩ на предстоящото през декември заседание

Спас Стамболски
Снимка: AP/Andrew Harnik, архив
Бостън,  
22.11.2025 16:39
 (БТА)

Президентът на подразделението на Управлението за федерален резерв на САЩ във Бостъм Сюзън Колинс заяви, че все още е по-скоро против централната банка да намали целевия си лихвен процент следващия месец, тъй като е изправена пред продължаващи рискове както за инфлацията, така и за работните места, предаде Ройтерс. 

„Виждам причини за колебание“ относно намаляването на цената на краткосрочните заеми на заседанието на УФР на 9-10 декември. „Моето мнение е, че политиката в момента е в леко рестриктивен диапазон след облекчаването с 50 базисни пункта, което направихме през септември и октомври, и това е уместно“, предвид настоящото състояние на икономиката, каза Колинс пред репортери, допълва Ройтерс.

/СЛС/

