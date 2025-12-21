Кипърският президент Никос Христодулидис ще участва утре в срещата на върха Кипър – Гърция – Израел в Йерусалим

Кипърският президент Никос Христодулидис ще участва утре в десетата тристранна среща на върха Кипър – Гърция – Израел в Йерусалим, съобщи вестник "Сайпръс мейл", като се позова на вчерашно изявление на говорителя на кипърското правителство Константинос Летимбиотис.

"Срещата на върха потвърждава по-широката стратегическа мрежа на сътрудничество, развита между трите страни с цел постигане на нови и осезаеми резултати, които отговарят на съвременните геополитически и икономически предизвикателства в региона", каза Летимбиотис.

Двугодишната среща на върха се проведе за последно в Никозия през септември 2023 г., малко преди избухването на войната в Газа.

Ключовите цели на тазгодишната среща на върха включват засилена политическа координация и укрепване на стратегическото партньорство в области от общ интерес като отбрана, кибер- и морска сигурност, енергетика и регионална свързаност.

Очаква се лидерите да обсъдят и потенциалното по-нататъшно укрепване на формата за сътрудничество "3+1" със Съединените щати, в контекста на това, което Летимбиотис описа като по-широка динамика на регионална интеграция, насочена към засилване на ролята на Източното Средиземноморие като мост за стратегическа, енергийна и икономическа взаимосвързаност.

Енергийните въпроси ще заемат основно място в дневния ред, като дискусиите ще бъдат съсредоточени върху по-нататъшното развитие на съществуващи съвместни проекти, както и върху нови инициативи и взаимосвързана инфраструктура, каза Летимбиотис.

Той добави, че се очаква неотдавна подписаното споразумение за определяне на изключителната икономическа зона (ИИЗ) между Кипър и Ливан да даде положителен импулс на дискусиите в тази посока.

Споразумението, първоначално изготвено през 2007 г., беше подписано в края на ноември от Христодулидис и неговия ливански колега Жозеф Аун.

Летимбиотис заяви, че на срещата на върха ще бъде разгледано и намерението на Кипър да играе активна роля и да предостави допълнителна подкрепа на усилията за стабилизиране на Газа, които включват хуманитарна помощ, въпроси, свързани със сигурността, и възстановяване.

След срещата на върха в Йерусалим утре Христодулидис ще проведе двустранна среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на която се очаква двамата лидери да потвърдят високото ниво на двустранните отношения и споделената си политическа воля за по-нататъшното им задълбочаване, отбелязва изданието.

Министърът на външните работи Константинос Комбос и министърът на енергетиката Михалис Дамианос също ще проведат срещи със своите израелски колеги.

Очаква се президентът да се върне в Кипър в понеделник вечерта.

"Провеждането на десетата тристранна среща на върха потвърждава приемствеността, институционалната зрялост и стратегическата устойчивост на тази схема за сътрудничество, която е утвърдена като стълб на регионалното сътрудничество и стабилността в Източното Средиземноморие“, каза още Летимбиотис.