Подробно търсене

Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии

Пламен Йотински
Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии
Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии
Кирил Дмитриев (вляво), специален представител на руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
21.12.2025 12:56
 (БТА)

Специалният представител на руския президент, генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националната разузнавателна служба на САЩ Тълси Габард, призова да се признае съществуването на финансирана и организирана кампания, подклаждаща война в медиите на САЩ, Великобритания и ЕС, съобщи ТАСС.

"Нека признаем наличието на добре финансирана и организирана кампания на подстрекатели към война в медиите в САЩ, Великобритания и ЕС, насочена към подкопаване на мирния план на президента Тръмп. Политиците във Великобритания и ЕС прокарват идеята "да започнем война с Русия", като прикриват грешките в миграционната политика и се обогатяват от продажбата на оръжие чрез "приятелски“ подизпълнители, написа той в социалната мрежа "Екс".

По-рано Дмитриев коментира изявлението на Габард, в което тя опроверга твърденията на медиите, че Русия има планове да получи контрол над цялата територия на Украйна и други бивши части на СССР.

/ПЙ/

Свързани новини

21.12.2025 11:20

Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение, заяви съветник на Путин

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
21.12.2025 01:04

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви вчера специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 20:46

Специалният пратеник на руския президент Путин пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна

Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
20.12.2025 12:54

Руски пратеник замина за Маями за предстоящите преговори за Украйна

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес. "На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:27 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация