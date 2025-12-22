Британският премиер Стармър обсъди усилията за мир в Украйна в телефонен разговор с Тръмп, съобщи „Даунинг Стрийт“

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Британският премиер Киър Стармър и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Evan Vucci
Лондон,  
22.12.2025 00:48
 (БТА)
Британският премиер Киър Стармър обсъди усилията за постигане на „справедлив и траен край“ на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на Стармър, цитирана от Ройтерс.

„Двамата лидери започнаха с размисли за войната в Украйна“, се казва в изявлението на канцеларията на британския премиер, като се добавя, че те са обсъдили работата на така наречената „Коалиция на желаещите“ – страните, които са се ангажирали да подкрепят Украйна.

„Премиерът информира за работата на Коалицията на желаещите за подкрепа на всяко мирно споразумение и за осигуряване на справедливо и трайно прекратяване на военните действия“, се казва още в изявлението

Американски преговарящи се срещнаха в събота с руски официални представители в пореден кръг на преговорите, целящи да сложат край на конфликта. Администрацията на Тръмп се опитва да убеди Русия и Украйна да сключат споразумение.

Срещата в Маями последва преговорите на САЩ в петък с украински и европейски официални представители.

В изявлението на „Даунинг Стрийт“ се посочва още, че Стармър и Тръмп са обсъдили назначаването на Крисчън Търнър за посланик в САЩ, след като неговият предшественик Питър Манделсън беше уволнен, след като стана ясно, че е изпращал имейли, в които изразява подкрепа за осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

/ВА/

Свързани новини

21.12.2025 19:50

Украйна заяви, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област

Украинските въоръжени сили обявиха днес, че се борят да отблъснат опит за пробив на руските сили във фронтова зона на североизточната украинска Сумска област, предаде Франс прес, като припомни, че Киев освен това обвинява Москва, че е депортирала неправомерно цивилни от областта на руска територия.
21.12.2025 18:52

Украинският преговарящ Рустем Умеров каза, че ще проведе още една среща с американска делегация

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили Андрий Гнатов ще проведат пореден кръг консултации по сигурността с американската страна, предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на Умеров.
21.12.2025 17:27

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм"

Силен взрив отекна в един от големите квартали в Одеса - Таирово - след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм". Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа, а взривът се чу в 16.52 ч.
21.12.2025 16:47

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
21.12.2025 15:03

Елисейският дворец заяви, че обявената готовност на Путин за диалог с Макрон е "добре дошла"

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.
21.12.2025 12:56

Кирил Дмитриев призова да се признае съществуването на кампания, подбуждаща към война с Русия в западните медии

Специалният представител на руския президент, генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националната разузнавателна служба на САЩ Тълси Габард, призова да се признае съществуването на финансирана и организирана кампания, подклаждаща война в медиите на САЩ, Великобритания и ЕС, съобщи ТАСС.
21.12.2025 12:02

Руски сили са отвели на руска територия около 50 жители от гранично село в Сумска област, съобщиха украински медии

Руските сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс.
21.12.2025 11:20

Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение, заяви съветник на Путин

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
21.12.2025 05:23

Путин е готов да разговаря с Макрон, каза Кремъл

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде Ройтерс.
21.12.2025 01:04

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви вчера специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 23:29

Дрон с руски флаг бе забелязан в небето над Киев

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан днес в небето над Киев, предаде ДПА, като се позова на полицията в украинската столица. Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица. Полицията разследва случая. В социалните мрежи се
20.12.2025 20:46

Специалният пратеник на руския президент Путин пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна

Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
20.12.2025 19:12

Зеленски иска САЩ да засилят натиска върху Русия за слагане край на конфликта в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.
20.12.2025 19:12

Украйна ще подкрепи предложение на САЩ за тристранни преговори, ако това ускори размяната на затворници, каза Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс.
20.12.2025 16:57

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

