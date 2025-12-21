Подробно търсене

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
21.12.2025 13:01
 (БТА)

Иван Дончев спечели втора титла, след като взе златото на 1000 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек по дистанции, което се проведе в Зимния дворец в столицата.

Състезателят от клуб Айс Пик финишира за 1:40.658 минута. На второ място е неговият съотборник Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:41.005, а трети е Асен Гюров (Ледени звезди) с 1:41.445 минута.

При девойките първа и втора на 1000 метра са Димитриа Николова и Лора Апостолова от Ледени звезди. 

Смесената щафета на Ледени звезди Асен Гюров, Даниел Кръстев, Димитриа Николова и Лора Апостолова е първа в тази дисциплина на 2000 метра с време 3:28.017 минути.   

/ИК/

