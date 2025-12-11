Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана, предаде Ройтерс.

Нормативният акт разрешава на правителството на президента Доналд Тръмп да похарчи догодина за военни нужди рекордните 901 милиарда долара. Това е с 8 милиарда повече от поисканата от Тръмп сума.

Камарата на представителите одобри вчера законопроекта с 312 гласа "за" при 112 "против". Сега мярката отива в Сената, който се очаква също да я подкрепи другата седмица.

Огромният законопроект, чийто текстът се разпростира на 3086 страници, бе представен в неделя. Той включва мерки в подкрепа на военнослужещите, включително повишаване на заплатите им с 4% и подобряване на жилищната база.

Законопроектът също така предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна през всяка от следващите две години и засилване на ангажимента на САЩ към отбраната на Европа - нещо, което отразява продължаващата силна подкрепа на повечето американски конгресмени за Киев в борбата му с руските нашественици, отбелязва Ройтерс.

През май президентът на САЩ поиска от Конгреса бюджет за националната отбрана в размер на 892,6 милиарда долара за следващата финансова година - непроменен в сравнение с тази.