Подробно търсене

Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана

Николай Станоев
Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана
Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана
Сградата на Конгреса на САЩ по залез слънце, 11 ноември 2025 г. Снимка: АП/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
11.12.2025 05:38
 (БТА)

Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана, предаде Ройтерс.

Нормативният акт разрешава на правителството на президента Доналд Тръмп да похарчи догодина за военни нужди рекордните 901 милиарда долара. Това е с 8 милиарда повече от поисканата от Тръмп сума.

Камарата на представителите одобри вчера законопроекта с 312 гласа "за" при 112 "против". Сега мярката отива в Сената, който се очаква също да я подкрепи другата седмица.

Огромният законопроект, чийто текстът се разпростира на 3086 страници, бе представен в неделя. Той включва мерки в подкрепа на военнослужещите, включително повишаване на заплатите им с 4% и подобряване на жилищната база.

Законопроектът също така предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна през всяка от следващите две години и засилване на ангажимента на САЩ към отбраната на Европа - нещо, което отразява продължаващата силна подкрепа на повечето американски конгресмени за Киев в борбата му с руските нашественици, отбелязва Ройтерс.

През май президентът на САЩ поиска от Конгреса бюджет за националната отбрана в размер на 892,6 милиарда долара за следващата финансова година - непроменен в сравнение с тази.

 

 

/НС/

Свързани новини

09.12.2025 12:36

Какви ще бъдат последиците за Европа от новата стратегия за национална сигурност на САЩ, представена от администрацията на Тръмп

САЩ миналия петък представиха новата си стратегия за национална сигурност, а посланието ѝ към съюзниците, особено в Европа, беше категорично - ерата на САЩ като глобален защитник е приключила, пише в. "Вашингтон Пост". Вместо това Вашингтон иска да укрепи влиянието си в Западното полукълбо и призовава традиционните си партньори да поемат по-голяма част от отговорността за отбраната. Документът предизвика тревога в европейските столици, наложи преосмисляне на бъдещето на НАТО и постави под въпрос дългогодишните тези за трансатлантическото единство, посочва американското столично издание.
06.12.2025 17:05

Как НАТО ще се адаптира към промените в американската външна политика?

За първи път от десетилетия американският външен министър пропуска среща на НАТО. Сигналът е ясен и умишлен: САЩ имат други приоритети, различни от сигурността на Стария континент, констатира "Нойе Цюрхер цайтунг". В правителството на Доналд Тръмп,
09.09.2025 05:12

Защо администрацията на Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа

Американската администрация е решила да преустанови част от програмите за помощ в сферата на сигурността за европейските страни в близост до границата с Русия, съобщи в четвъртък Ройтерс, като се позова на два свои източника. Тази информация идва в
05.07.2025 01:29

Доналд Тръмп подписа мегазаконопроекта за данъците и държавните разходи на церемония по случай националния празник в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп подписа знаковия за управлението му законопроект за бюджета на САЩ. Утвърждаването на нормативния акт бе кулминацията на церемония, организирана в Белия дом по случай националния празник на САЩ, Четвърти юли, или
22.05.2025 12:09

Какво представлява проектът за “Златен купол“, който ще пази Америка от вражески ракетни нападения

Седем дни след встъпването си в длъжност за втория си мандат американският президент Доналд Тръмп издаде указ за създаване на модерен противовъздушен отбранителен щит - "Железен купол за Америка", който да защитава САЩ от ракетни нападения с голям

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:34 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация