Израел отново отвори граничния пункт "Алънби" между Западния бряг и Йордания за хуманитарни доставки за Газа

Николай Станоев
Израелски войници проверяват автомобили на граничния пункт "Алънби" между окупирания Западен бряг и Йордания, 10 март 2014 г. Снимка: АП/Sebastian Scheiner
Йерусалим,  
11.12.2025 04:56
 (БТА)
Израел отново отвори граничния пункт "Алънби" между окупирания Западен бряг на река Йордан и Йордания за хуманитарни доставки за ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на израелски и палестински представители.

Пунктът бе затворен преди повече от два месеца, след като йорданският шофьор на камион, натоварен с помощи за Газа, застреля там двама израелски войници, преди да бъде убит. Той бе отворен отново вчера, когато през него са били пропуснати 20 камиона.

"Алънби" е единственият граничен пункт между Йордания и Западния бряг. Той дава възможност на палестинците, живеещи на окупираната от 1967 г. територия, да отидат в Йордания, без да им се налага да преминават през Израел.

Пунктът бе отворен отново на фона на дипломатическите усилия за прилагане на втория етап от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток.

/НС/

