Йордания затвори ключов граничен пункт със Западния бряг след убийството на двама израелски войници

Йордания затвори ключовия граничен пункт с окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан "Алънби" след убийството на двама израелци там днес, предаде ДПА.

Нападателят е пристигнал на пункта, известен още като моста "Крал Хюсеин", с камион, превозващ хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа.

Бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", приветстваха смъртоносната атака в публикация в "Телеграм", която включва изображение на горящ израелски танк с червен триъгълник над него - символ, който палестинското ислямистко движение използва, за да маркира вражески цели. Те също така подчертаха солидарността си с Йордания, около 40% от чиито жители са с палестински корени.

Йордания подписва мирен договор с Израел през 1994 г., припомня ДПА.

По уточнени данни двамата израелци са били убити с нож, а не с огнестрелно оръжие, както бе съобщено по-рано.

В. "Таймс ъв Израел" информира, че нападателят, който е йорданец, първоначално е започнал да стреля по хора на граничния пункт, преди камионът му да бъде проверен от израелските граничари. След това той излязъл от превозното средство, когато оръжието му засякло, и наръгал смъртоносно с нож двама мъже, съответно на 20 и на 60 години, преди да бъде застрелян от израелски войници.

До момента никой не е поел отговорност за нападението, отбелязва Ройтерс.

Йордания осъди атаката, извършена на единствения ѝ граничен пункт със Западния бряг.

Министерството на външните работи на Йордания идентифицира нападателя като Абдул Муталиб ал Каиси, роден през 1968 г. Мъжът е бил цивилен, който започнал работа като шофьор, доставящ помощи в Газа, преди три месеца, се казва в изявлението.

Израелската армия междувременно препоръча на правителството да преустанови доставките на хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа, предаде Франс прес.

Впоследствие тя уточни, че двамата убити са били израелски войници.