Подробно търсене

ОБНОВЕНА Йордания затвори ключов граничен пункт със Западния бряг след убийството на двама израелски войници

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Йордания затвори ключов граничен пункт със Западния бряг след убийството на двама израелски войници
Йордания затвори ключов граничен пункт със Западния бряг след убийството на двама израелски войници
Израелски войници и полицаи на мястото на атаката, 18 септември 2025 г. Снимка: АП/Mahmoud Illean
Тел Авив,  
18.09.2025 20:30 | ОБНОВЕНА 18.09.2025 22:05
 (БТА)
Етикети

Йордания затвори ключовия граничен пункт с окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан "Алънби" след убийството на двама израелци там днес, предаде ДПА.

Нападателят е пристигнал на пункта, известен още като моста "Крал Хюсеин", с камион, превозващ хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа.

Бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", приветстваха смъртоносната атака в публикация в "Телеграм", която включва изображение на горящ израелски танк с червен триъгълник над него - символ, който палестинското ислямистко движение използва, за да маркира вражески цели. Те също така подчертаха солидарността си с Йордания, около 40% от чиито жители са с палестински корени.

Йордания подписва мирен договор с Израел през 1994 г., припомня ДПА.

По уточнени данни двамата израелци са били убити с нож, а не с огнестрелно оръжие, както бе съобщено по-рано.

В. "Таймс ъв Израел" информира, че нападателят, който е йорданец, първоначално е започнал да стреля по хора на граничния пункт, преди камионът му да бъде проверен от израелските граничари. След това той излязъл от превозното средство, когато оръжието му засякло, и наръгал смъртоносно с нож двама мъже, съответно на 20 и на 60 години, преди да бъде застрелян от израелски войници.

До момента никой не е поел отговорност за нападението, отбелязва Ройтерс.

Йордания осъди атаката, извършена на единствения ѝ граничен пункт със Западния бряг.

Министерството на външните работи на Йордания идентифицира нападателя като Абдул Муталиб ал Каиси, роден през 1968 г. Мъжът е бил цивилен, който започнал работа като шофьор, доставящ помощи в Газа, преди три месеца, се казва в изявлението.

Израелската армия междувременно препоръча на правителството да преустанови доставките на хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа, предаде Франс прес.

Впоследствие тя уточни, че двамата убити са били израелски войници.

 

 

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 22:12

АНП: Нидерландският премиер остава против евакуирането на ранени или болни деца от Газа в Нидерландия

Служебният кабинет на Нидерландия остава на позицията, че болни или ранени деца от ивицата Газа може да получат по-добра помощ в региона, отколкото в Нидерландия, заяви нидерландският премиер Дик Схоф, цитиран от националната новинарска агенция АНП.
18.09.2025 14:32

Газопроводът "Ницана" за износ на синьо гориво от Израел за Египет получи зелена светлина

Американският енергиен гигант "Шеврон" (Chevron) и партньорите му в находището "Левиатан" край средиземноморското крайбрежие на Израел подписаха сделка на стойност 610 милиона долара с държавния оператор за тръбопроводен транспорт "Израел Нечъръл
16.09.2025 19:28

Сирия, Йордания и САЩ одобриха план за възстановяване на стабилността в сирийската провинция Суейда

Сирия, Йордания и САЩ одобриха план за възстановяване на сигурността в южната сирийска провинция Суейда, където през юли избухнаха кървави религиозни сблъсъци. Планът предвижда охрана на основните пътища и преследване на лица, подбуждащи към насилие, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:42 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация