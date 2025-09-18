Четирима израелски войници и 48 палестинци бяха убити в Газа

Израелската армия съобщи днес, че четирима нейни войници са били убити в южната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Това са първите нейните загуби в крайбрежната палестинска територия, откакто започна преди два дни сухопътна операция в град Газа, в северната част на едноименната ивица.

Офанзивата предизвика международно възмущение и масови протести в Израел. Обявените военни загуби може да подкопаят още повече подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват, че боевете излагат на риск живота както на войници, така и на оставащите заложници в ивицата Газа, отбелязва АП.

Загиналите израелски военни са се натъкнали на взривно устройство, уточни впоследствие израелската армия, цитирана от ДПА.

Най-малко 48 палестинци са били убити при израелски атаки в ивицата Газа днес. 38 от тях са загинали в едноименния град, съобщиха медици.

Говорител на израелската армия каза, че около 450 хиляди души са напуснали от началото на сухопътната операция град Газа, където преди това се бяха струпали приблизително 1 милион човека.