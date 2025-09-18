Подробно търсене

ОБНОВЕНА Четирима израелски войници и 48 палестинци бяха убити в Газа

Николай Станоев
Четирима израелски войници и 48 палестинци бяха убити в Газа
Четирима израелски войници и 48 палестинци бяха убити в Газа
Палестинци се евакуират от град Газа към южната част на едноименната ивица, 18 септември 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
18.09.2025 19:56 | ОБНОВЕНА 18.09.2025 21:52
 (БТА)
Израелската армия съобщи днес, че четирима нейни войници са били убити в южната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Това са първите нейните загуби в крайбрежната палестинска територия, откакто започна преди два дни сухопътна операция в град Газа, в северната част на едноименната ивица.

Офанзивата предизвика международно възмущение и масови протести в Израел. Обявените военни загуби може да подкопаят още повече подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват, че боевете излагат на риск живота както на войници, така и на оставащите заложници в ивицата Газа, отбелязва АП.

Загиналите израелски военни са се натъкнали на взривно устройство, уточни впоследствие израелската армия, цитирана от ДПА.

Най-малко 48 палестинци са били убити при израелски атаки в ивицата Газа днес. 38 от тях са загинали в едноименния град, съобщиха медици.

Говорител на израелската армия каза, че около 450 хиляди души са напуснали от началото на сухопътната операция град Газа, където преди това се бяха струпали приблизително 1 милион човека.

 

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 21:43

САЩ и Израел разкритикуваха служители на ООН за позицията им по отношение на войната в Газа

САЩ и Израел са изпратили до висши служители на ООН писма, в които оспорват безпристрастността на техните служители по отношение на войната в Газа, показват документи, предаде Ройтерс.
18.09.2025 19:32

Президентът на Турция се срещна палестинския лидер Махмуд Абас в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с палестинския си колега Махмуд Абас в Анкара. От съобщението в профила на Ердоган във Фейсбук става ясно, че двамата са разговаряли за нападанията на Израел над Палестина и по регионални
18.09.2025 18:33

Израел заяви, че лазерната му противоракетна система "Железен лъч" ще може да влезе на въоръжение още тази година

Мощната лазерна противоракетна система "Железен лъч" (Iron Beam) премина напълно успешно тестовете и ще може да влезе на въоръжение по-късно тази година, заяви днес израелското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.   Системата, разработена

