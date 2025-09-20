Освободен бивш заложник ще се присъедини отново към израелската армия

Едан Александър, освободен от палестинската радикална организация "Хамас" през май след 548 дни като заложник в ивицата Газа, обяви завръщането си на военна служба в израелската армия, предаде ДПА.

"С Божията помощ, следващия месец ще се върна в Израел. Отново ще облека униформата на израелските сили за отбрана и с гордост ще служа рамо до рамо с моите братя", заяви Александър в Ню Йорк по време на събитие, организирано от частната американска организация FIDF.

FIDF се ангажира да подкрепя израелските войници.

В същото време Александър припомни за заложниците, които все още се държат в Газа, като отбеляза: "Не трябва да ги забравяме".

В Израел се предполага, че около 20 заложници все още са живи. "Хамас" обаче твърди, че ги е разпределил в няколко квартала в град Газа, за да спре течащата в момента израелска офанзива.

Александър е войник, отвлечен по време на безпрецедентната акция на "Хамас" и други войнствени палестински организации от ивицата Газа на 7 октомври 2023 г., заедно с повече от 250 други души.

Той беше освободен през май в рамките на споразумение между "Хамас" и САЩ, без участието на Израел. Александър има израелско и американско гражданство.

21-годишният младеж описа времето, прекарано като заложник на Хамас в тъмните тунели под крайбрежната ивица, като най-трудните дни в живота си.

Но той изрази и оптимизъм: "Моята история не свършва с оцеляването. Тя продължава със служба."

Той завърши изказването си с думите "до победата".