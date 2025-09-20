Ройтерс: Израел продължава с настъплението си в гр. Газа; най-малко 60 палестинци бяха убити днес

Израел днес продължи офанзивата си в град Газа и в други райони на палестинската територия, разрушавайки подземни скривалища и минирани съоръжения, като по данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци, предаде Ройтерс.

Същевременно 10 държави, сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, планират в понеделник да признаят официално независима палестинска държава.

Израелската армия засили и започналата тази седмица кампания за разрушаване на високи сгради в град Газа.

Израелските сили, които контролират източните предградия на най-големия град в палестинската крайбрежна ивица, атакуват районите Шейх Радван и Тел ал Хава. Оттам те биха могли да напреднат към централните и западните части на град Газа, където се подслонява по-голямата от палестинските цивилни.

Изчисления на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) сочат, че през последните две седмици са били разрушени до 20% от високите сгради в града. Освен това израелски медии съобщиха, че според ЦАХАЛ от началото на септември над 500 000 души са напуснали град Газа.

Палестинската групировка "Хамас" отхвърля тези данни и казва, че от града са избягали малко под 300 000 души, а около 900 000 са все още там. По думите на "Хамас" израелските заложници също са в град Газа.

По-рано днес военното крило на "Хамас" публикува в "Телеграм" снимки на заложници, съпроводени от предупреждението, че живота им е застрашен заради израелската операция в град Газа.

Изчисления на "Хамас" сочат, че от 11 август израелската армия е разрушила или повредила повече от 1800 жилищни сгради в град Газа и е унищожила повече от 13 000 палатки, в които са били настанени разселени семейства. Според здравните власти в палестинската територия при продължаващата вече близо две години израелска офанзива са били убити над 65 000 палестинци. Освен това в Газа има масов глад, повечето сгради са разрушени и по-голямата част от населението е разселено, казват палестинските власти.

Израел твърди, че кризата с глада в Газа е преувеличена и че голяма част от вината за това е на "Хамас". Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че днес бойци от "Хамас" са стреляли по екипи на ООН и са попречили на откриването на нов хуманитарен коридор в южната част на ивицата Газа.

"Хамас" категорично отхвърли тези твърдения, като посочи, че престъпни банди, ползващи се със защитата на израелската артилерия и авиация, нападат камионите с хуманитарна помощ и разграбват пренасяните в тях товари.

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е успяла да се свърже с представители на ООН за коментар.

Войната в Газа започна, след като "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 г. Тогава ислямистки бойци убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Общо 48 от заложниците остават в Газа, като се смята, че 20 от тях са все още са живи.