Най-малко 31 души загинаха при израелски удари в Газа на фона на засилване на офанзивата

Виктор Турмаков
Дим се издига над разрушениията в ивицата Газа. Снимка: AP/Leo Correa
Газа,  
20.09.2025 14:55
 (БТА)
Най-малко 31 палестинци са убити днес в град Газа, съобщиха местни медицински източници, докато Израел засилва военното си настъпление в основния град на едноименния палестински анклав въпреки международните критики, предаде ДПА.

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души.

Израелските въоръжени сили все още не са дали коментар. Информацията, предоставяна от двете страни, не може да бъде проверена чрез независим източник, отбелязва ДПА.

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки в няколко части на град Газа, като се позовава на палестински източници.

Според публикувана вчера от израелските военни информация около 480 хил. палестинци са напуснали града, в който преди живееха около 1 милион души. Те се опитват да достигнат до хуманитарната зона в Мауаси, разположена североизточно от град Рафах в ивицата Газа.

Здравните власти в ивицата Газа определиха броя на убитите палестинци от началото на войната преди близо две години на над 65 000. Въпреки че в тези данни не се прави разграничение между мирни граждани и бойци, се смята, че повечето от жертвите са цивилни.

Израел обвинява палестинското движение „Хамас“, че използва гражданското население като жив щит. Ислямистката групировка поведе нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната, след като около 1200 души бяха убити, а над 250 бяха отвлечени.

20.09.2025 03:52

Португалия ще признае палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди започването на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, обяви външното министерство на Лисабон в изявление, предаде ДПА.
19.09.2025 23:59

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри: "Олимпийските игри трябва да засилят ролята си на миротворци на фона на влошаващи се глобални конфликти"

"Приоритетът за организационния комитет, за страната домакин и за МОК е да гарантира безопасността на всички спортисти и фенове, както и на всеки, който има връзка с Игрите", каза Ковънтри.
19.09.2025 23:20

САЩ планират да продадат на Израел оръжие на стойност близо 6 млрд. долара

Администрацията на президента Доналд Тръмп съобщи на Конгреса, че планира да продаде на Израел оръжие на стойност близо 6 млрд. долара, което е нов израз на подкрепа за съюзника на Вашингтон, който се сблъсква с нарастваща изолация заради войната в Газа.

Към 15:35 на 20.09.2025 Новините от днес

