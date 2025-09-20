Подробно търсене

Португалия ще признае палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН

Пламен Йотински
Снимка: БТА
Лисабон,  
20.09.2025 03:52
 (БТА)

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди започването на  сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, обяви външното министерство на Лисабон в изявление, предаде ДПА.

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица. Макар че почти 150 от 193-те държави членки на ООН вече са признали палестинската държава, подкрепата на големите световни сили има особено значение от палестинска гледна точка.

Много страни от ЕС, особено в Източна и Югоизточна Европа, признаха Палестина отдавна. Унгария, която има тесни връзки с Израел, направи това още през 1988 г. 

В контекста на войната в Газа между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", страните от ЕС Испания, Ирландия и Словения признаха палестинската държава миналата година.

В края на август германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към другите страни в признаването на Палестина като държава в Общото събрание на ООН.

Свързани новини

26.08.2025 12:01

Германия няма да се включи в инициативата на съюзниците за признаване на палестинска държава, съобщи Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата идния месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.
19.08.2025 20:06

Нетаняху обвини Макрон, че "подклажда антисемитски настроения"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини френския президент Еманюел Макрон, че "подклажда антисемитски настроения" във Франция с призива си за международно признаване на палестинска държава, предаде Франс прес, позовавайки се на официално писмо на Нетаняху до френския държавен глава.
15.08.2025 10:42

Белга: Министърът на външните работи на Белгия призова за бързо признаване на палестинска държава

Белгийският външен министър Максим Прево заяви пред парламента, че страната трябва бързо да признае палестинска държава, предупреждавайки, че всяко забавяне може да подкопае доверието в Белгия по отношение на решението с две държави, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.Прево обяви намерението на Белгия да последва примера на Франция, чийто президент Еманюел Макрон обяви, че планира да признае палестинска държава на Общото събрание на ООН следващия месец.

Към 04:50 на 20.09.2025 Новините от днес

