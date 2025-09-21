Британският вицепремиер Лами заяви, че признаването на Палестина няма да доведе незабавно до създаване на държава

Британският вицепремиер Дейвид Лами заяви днес, че признаването на Палестинската държава няма да създаде такава „за една нощ“, подчертавайки, че признаването трябва да бъде част от по-широк процес към мира, предаде Ройтерс.

„Всяка стъпка към признаването е защото желаем да опазим живи възможностите за двудържавно решение“, заяви Лами през телевизионния канал „Скай нюз“. Той допълни, че британският премиер Киър Стармър по-късно днес ще вземе решение дали Палестина да бъде призната за държава от Лондон.

Стармър заяви през юли, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не постигне прекратяване на огъня с палестинското движение "Хамас", не допусне допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа и не даде ясно да се разбере, че няма да анексира Западния бряг и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

„След това съобщение през юли, всъщност с нападението срещу Катар, опитите за прекратяване на бойните действия на този етап са съсипани и перспективите са мрачни“, заяви Лами, добавяйки обаче, че Израел е напреднал също с план за уреждане на конфликта.