Испания обяви цялостно оръжейно ембарго срещу Израел

Испанското правителство днес одобри "цялостно" оръжейно ембарго срещу Израел в рамките на пакет от мерки за прекратяване на "геноцида в ивицата Газа", съобщи испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Франс прес.

Постановлението, одобрено от испанското правителство, забранява всякакъв износ на военно оборудване, продукти или технологии, използвани във военната сфера от Израел, както и внос в Испания, уточни на пресконференция министърът на икономиката, търговията и компаниите Карлос Куерпо.

Постановлението блокира и исканията за транзит на авиационно гориво с потенциално военно приложение и забранява вноса на продукти "от незаконните селища в ивицата Газа и на Западния бряг", както и тяхното рекламиране, добави Куерпо.

"Това постановление е важна стъпка напред и е пионер на международно ниво по отношение на цялостното оръжейно ембарго над Израел", заяви испанският министър на пресконференция след заседание на правителството.

Според испанския кабинет този текст "узаконява" забраната за продажба или покупка на военно оборудване за Израел, която се прилага от началото на израелската офанзива в ивицата Газа.

Постановлението влиза в сила незабавно, но трябва да бъде одобрено и от парламента, където лявото правителство на Педро Санчес няма мнозинство и с трудност прокарва закони.

Санчес обяви оръжейно ембарго на 8 септември като част от девет мерки, целящи "прекратяване на геноцида в Газа".

Испанският премиер е един от най-гласовитите критици в Европа на офанзивата на израелското правителство в ивицата Газа, която започна след безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

"Вярвам, че едно от най-мрачните и най-ужасни събития на 21 век се развива пред очите ни", заяви вчера Санчес в Колумбийския университет в Ню Йорк малко преди началото на Общото събрание на ООН. "Международната общност не трябва да остава безмълвна и парализирана", добави той.