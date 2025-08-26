Подробно търсене

Германия няма да се включи в инициативата на съюзниците за признаване на палестинска държава, съобщи Фридрих Мерц

Владимир Сахатчиев
Германският канцлер Фридрих Мерц посреща с военни почести канадския премиер Марк Карни в Берлин, 26 август 2025 г. (Soeren Stache/dpa via AP)
Берлин,  
26.08.2025 12:01
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата идния месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Мерц каза това на обща пресконференция с канадския си колега Марк Карни, който обяви, че Отава също смята да признае Палестина на Общото събрание, след като преди това подобна заявка направиха Франция и Великобритания.

"Становището на федералното правителство, що се отнася до признаването на държавата Палестина, е ясно", посочи канцлерът. "И Канада е наясно с него. Ние няма да се присъединим към тази инициатива. Не смятаме, че са изпълнени изискванията за това", допълни той.

 

 

