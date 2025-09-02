Белгия ще признае Палестина по време на Общото събрание на ООН, обяви белгийският министър на външните работи

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Белгийският министър на външните работи Максим Прево. Снимка: AP/Virginia Mayo
Брюксел,  
02.09.2025 04:34
 (БТА)
Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец, обяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево, цитиран от Франс Прес.

„Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство“, написа белгийският външен министър в „Екс“.

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.

/ВА/

