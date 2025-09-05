ЕС не спазва задълженията си за Газа, каза белгийски министър

Европейският съюз не спазва задълженията си по отношение на войната в Газа, а неговата благонадеждност при изпълнение на външната му политика "рухва", заяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево в интервю за Франс Прес.

"Няма никакво съмнение, че на този етап ЕС не изпълнява достатъчно отговорностите си в тази огромна хуманитарна криза, която достига нечовешки размери" обяви Прево.

"За общественото мнение е вече ясно, че рухва благонадеждността на провежданата външна политика от страна на ЕС само по този въпрос" добави той.

С изявлението си френскоезичният центристки министър препраща към разединението между 27-те държави членки, които от месеци не могат да постигнат единодушие, за да санкционират Израел за водената от него вече две години разрушителна война в палестинската територия в отговор на атаката на 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас".

Крайно ограниченият достъп до хуманитарна помощ за цивилното население накара ООН да обяви в края на август, че там върлува масов глад.

За да отговори на кризисната обстановка, тази седмица Белгия еднозначно пристъпи към редица санкции (икономически, консулски и т.н.) срещу Израел и няколко от министрите в правителството на Бенямин Нетаняху и се ангажира да се присъедини към страните, които скоро ще признаят Палестина за държава в кулоарите на следващото Общо събрание на ООН, между които се намира и Франция.

"Трябва да изпратим силен политически и дипломатически сигнал, както и да приложим натиск върху израелското правителство, за да отговорим възможно най-бързо на хуманитарната криза в Газа", настоя днес Прево.

"Съществува морално, а също и правно задължение да се действа. Държавите са страни по конвенции и международни договори, които ги задължават да предприемат всяко действие, за да предотвратят извършването на геноцид", продължи той. "Затова нека останем решителни защитници на международното право!"

В края на юли президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция ще признае Държавата Палестина на Общото събрание на ООН, което ще се проведе от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Впоследствие повече от десет правителства на западни държави призоваха други страни по света да последват примера им.

Белгия ще се присъедини към страните, подписали Нюйоркската декларация за мирно уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решението за две държави. От правна гледна точка обаче признаването на палестинската държава чрез бъдещ кралски указ остава обвързано с две условия: освобождаването на всички заложници на "Хамас" и изключването на ислямистката групировка от всякакви управляващи органи в Палестина.