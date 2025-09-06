САЩ водят "много задълбочени" преговори с "Хамас" и призоваха групировката да освободи заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон води "доста задълбочени" преговори с палестинското движение "Хамас", и призова групировката да освободи всички заложници в Газа, предаде Ройтерс.

"Водим доста задълбочени преговори с "Хамас", каза американският лидер пред репортери и добави, че ситуацията ще стане "тежка и неприятна", ако палестинското движение продължи да държи израелските заложници.

"Казахме им "пуснете ги", още сега. И ако го направят, ще им се случат доста по-добри неща, ако ли не – ситуацията ще стане тежка и неприятна", посочи републиканецът. По думите му "Хамас" иска някои неща, които не са проблем".

Тръмп не навлезе в подробности.

Палестинските бойци отведоха над 250 заложници в Газа, след като през октомври 2023 г. нападнаха Израел и, по израелски данни, убиха 1200 негови граждани.

При последвалата операция в палестинския анклав на американския съюзник Израел загинаха хиляди хора и фактически цялото население на Газа се превърна във вътрешно разселено. Действията на израелската армия предизвикаха обвинения в геноцид и военни престъпления от страна на международни съдилища и правозащитни организации. Израел отхвърля тези обвинения.

По време на предизборната надпревара Тръмп обеща бърз край на войната, но намирането на решение все така се изплъзва.

Около 50 израелски заложници все още са държани в Газа. Предполага се, че тези, които са останали живи, са 20.

"Хамас" каза, че ще освободи част от пленниците в замяна на временно примирие, но Тръмп заяви, че иска всички да бъдат пуснати.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи, че войната в Газа ще приключи едва тогава, когато групировката "Хамас" се разоръжи и бъде заменена от алтернативно гражданско управление.

"Хамас" иска прекратяване на войната и изтегляне на израелската армия от палестинския анклав.

Тръмп коментира и че големите протести в Израел във връзка със заложниците поставят Израел в трудно положение.