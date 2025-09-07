Подробно търсене

Владимир Арангелов
Израелският Върховен съд постанови, че палестинските затворници трябва да получават повече храна
Mинистърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир. Снимка: Atef Safadi чрез AP
Тел Авив,  
07.09.2025 22:22
 (БТА)
Върховният съд на Израел постанови, че палестинските затворници трябва да получават достатъчно храна и разпореди прекратяване на политиката за намаляване на дажбите, прилагана от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Съдът прие петиция, внесена от Асоциацията за граждански права в Израел, която бе заявила, че условията за палестинските затворници в израелските затвори са се влошили значително след атаките от 7 октомври 2023 г. и последвалия конфликт в Газа.

Според организацията мнозина палестински затворници, сред които има и бойци, участвали в атаките от 7 октомври, са много недохранени.

Крайнодесният министър на националната сигурност Бен-Гвир разкритикува решението, като обвини съда, че защитава „отвратителни убийци, похитители и изнасилвачи“.

Заложниците, които все още са държани от палестинската екстремистка групировка „Хамас“ в Газа, нямат такава защита, аргументира се той в публикация в „Екс“

„Ще продължим да предоставяме на затворниците минималните условия, изисквани от закона“, заяви Бен-Гвир.

Министърът на правосъдието Ярив Левин също разкритикува решението, сравнявайки съдиите от Върховния съд с членовете на журито в популярното кулинарно шоу „МастърШеф“ (MasterChef).

Левин е движеща сила в усилията на правителството да отслаби Върховния съд на Израел, отбелязва ДПА.

