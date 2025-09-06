Подробно търсене

Израел унищожи още една многоетажна сграда в Газа, съобщиха израелските власти и очевидци
Сгради, разрушени по време на израелските сухопътни и въздушни операции в ивицата Газа, 5 септември 2025 г. (AP Photo/Leo Correa)
Йерусалим,  
06.09.2025 15:03
 (БТА)
Израел унищожи днес многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, съобщиха очевидци малко след като израелската армия бомбардира периметър, в който бе отправила предупреждение за евакуация на жителите, предаде АФП.

Армията "удари преди малко многоетажна жилищна сграда, използвана от терористичната организация "Хамас" в град Газа", се съобщава във военно комюнике. Очевидци казаха за АФП, че става дума за сградата "Суси", намираща се до сградата "Руя", която израелската армия обяви по-рано, че иска да бомбардира.

На видеа в социалните мрежи се вижда как блокът, висок около 15 етажа, се срутва след експлозии и вдига голям облак от прах.

Министърът на отбраната Израел Кац сподели едно от тях и написа в "Екс": "Продължаваме". Вчера, след унищожаването на подобен блок в Газа, той написа "Започнахме".

/ГИ/

