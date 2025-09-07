Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър

Израел и Дания планират да създадат съвместен екип, който да проучи нови начини за евакуация на пациенти от ивицата Газа, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар на пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим, предаде ДПА.

„Надявам се, че ще успеем да изработим нещо, което е осъществимо и ще има реално въздействие“, каза Расмусен.

Датският външен министър разкритикува предишния подход на Израел към въпроса: „Разбира се, би било много по-лесно, ако разрешите транспортирането на пациенти от Газа до Източен Йерусалим, но не мога да ви принудя да го направите, въпреки че това би спасило много човешки животи“.

Дания също така предложи подкрепа за лечението на пациенти от Газа на Западния бряг. Саар обясни, че по този въпрос има опасения във връзка със сигурността. Той обаче заяви, че е възможно евакуирането на пациенти от ивицата Газа в други страни, като например в арабските държави.

Расмусен подчерта силните отношения между Израел и Дания през годините. Той изрази разбиране за правото на Израел на самоотбрана след извършеното от „Хамас“ клане на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а над 250 други бяха отвлечени.

Расмусен посочи, че това е най-тежкият атентат срещу еврейската общност от Втората световна война.

В същото време датският външен министър се описа като „приятел, който иска [Израел] да промени курса си“. Той изрази дълбока загриженост за „хуманитарната катастрофа в Газа“, както и за разширяването на селищата на окупирания Западен бряг.

Расмусен, чиято страна в момента председателства ЕС, призова за незабавно прекратяване на войната в Газа.