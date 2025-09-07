Подробно търсене

Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър

Владимир Арангелов
Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър
Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар. Снимка: Kay Nietfeld/dpa чрез AP
Тел Авив,  
07.09.2025 17:32
 (БТА)
Етикети

Израел и Дания планират да създадат съвместен екип, който да проучи нови начини за евакуация на пациенти от ивицата Газа, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар на пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим, предаде ДПА.

„Надявам се, че ще успеем да изработим нещо, което е осъществимо и ще има реално въздействие“, каза Расмусен.

Датският външен министър разкритикува предишния подход на Израел към въпроса: „Разбира се, би било много по-лесно, ако разрешите транспортирането на пациенти от Газа до Източен Йерусалим, но не мога да ви принудя да го направите, въпреки че това би спасило много човешки животи“. 

Дания също така предложи подкрепа за лечението на пациенти от Газа на Западния бряг. Саар обясни, че по този въпрос има опасения във връзка със сигурността. Той обаче заяви, че е възможно евакуирането на пациенти от ивицата Газа в други страни, като например в арабските държави.

Расмусен подчерта силните отношения между Израел и Дания през годините. Той изрази разбиране за правото на Израел на самоотбрана след извършеното от „Хамас“ клане на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а над 250 други бяха отвлечени. 

Расмусен посочи, че това е най-тежкият атентат срещу еврейската общност от Втората световна война.

В същото време датският външен министър се описа като „приятел, който иска [Израел] да промени курса си“. Той изрази дълбока загриженост за „хуманитарната катастрофа в Газа“, както и за разширяването на селищата на окупирания Западен бряг. 

Расмусен, чиято страна в момента председателства ЕС, призова за незабавно прекратяване на войната в Газа.

/ЛМ/

Свързани новини

07.09.2025 18:26

Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс.
07.09.2025 14:58

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в Азия и Близкия изток

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, информираха днес експерти, цитирани от Асошиейтед Прес. Към момента не е ясно каква е причината за прекъсването.
07.09.2025 12:23

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия

Генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия, предаде ДПА, като се позова на негово интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република".
07.09.2025 11:35

Израелският външен министър каза, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и "Хамас" сложи оръжие

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар каза днес, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и палестинското ислямистко движение "Хамас" сложи оръжие, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление на пресконференция с датския му колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим.
07.09.2025 09:27

Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи в Йерусалим, за да поискат освобождаване на израелските заложници и край на войната в Газа

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.
07.09.2025 05:27

Над 425 са арестуваните на демонстрацията в подкрепа на забранена поропалестинска групировка в Лондон

Над 425 са арестуваните на вчерашната демонстрация в Лондон в подкрепа на пропалестинската групировка "Действие за Палестина (Palestine Action) по последни данни на британската полиция, цитирани от Франс прес. Организацията е категоризирана от правителството на Великобритания като "терористична", уточнява агенцията.
06.09.2025 22:35

Британската полиция арестува около 300 души по време на пореден протест в подкрепа на забранената организация "Действие за Палестина“

Британската полиция днес арестува около 300 души по време на протест в Лондон в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация "Действие за Палестина“ (Palestine Action), предаде Ройтерс.
06.09.2025 20:55

Германия преодоля проблеми в стрелбата и спечели срещу Португалия на осминафиналите на Евробаскет

Световният баскетболен шампион Германия преодоля неточност в стрелбата от далечно разстояние и спечели с 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) срещу Португалия на осминафинал в Рига, Латвия. Така Бундестимът се класира в следващата фаза, където ще
06.09.2025 20:10

Израелските въоръжени сили призоваха жителите на град Газа да се изтеглят на юг и бомбардираха многоетажна сграда

Израелските въоръжени сили призоваха палестинците в град Газа да се изтеглят на юг и след това бомбардираха многоетажна сграда в момент, когато силите на Израел навлизат все по-дълбоко в най-големия град в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
06.09.2025 17:39

Британската полиция арестува десетки участници в пореден протест в Лондон в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“

Британската полиция днес арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация „Действие за Палестина“, като се позова на законите за борба с тероризма, предаде Ройтерс.
06.09.2025 15:03

Израел унищожи още една многоетажна сграда в Газа, съобщиха израелските власти и очевидци

Израел унищожи днес многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, съобщиха очевидци малко след като израелската армия бомбардира периметър, в който бе отправила предупреждение за евакуация на жителите, предаде АФП. Армията "удари
06.09.2025 14:31

Египет отхвърли като "глупости" твърденията за доброволно разселване на палестинци

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати, чиято страна има ключова роля в усилията за край на войната в Газа, заяви днес, че това да се описва като доброволно разселването на палестинци е "глупост", предаде Ройтерс. 
06.09.2025 11:27

Решението на ливанския кабинет за разоръжаване на "Хизбула" е възможност за връщане към мъдростта и разума, каза представител на групировката

"Хизбула" приема вчерашното правителствено заседание за плана на ливанската армия за разоръжаване на групировката като "възможност за връщане към разума и мъдростта, за да се предотврати падането на Ливан в неизвестността", каза официалният ѝ представител Махмуд Кмати, цитиран от Ройтерс.
06.09.2025 06:29

САЩ водят "много задълбочени" преговори с "Хамас" и призоваха групировката да освободи заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон води "доста усилени" преговори с палестинското движение "Хамас", и призова групировката да освободи всички заложници в Газа, предаде Ройтерс. "Водим много усилени преговори с "Хамас", каза Тръмп
05.09.2025 20:41

ЕС не спазва задълженията си за Газа, каза белгийски министър

Европейският съюз не спазва задълженията си по отношение на войната в Газа, а неговата благонадеждност при изпълнение на външната му политика "рухва", заяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево в интервю за Франс Прес.
05.09.2025 18:09

Европейската комисия се дистанцира от изявлението на Тереса Рибера за геноцид в Газа

Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен не определи военните действия на Израел в ивицата Газа като геноцид съобщи говорителка на институцията днес, цитирана от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:10 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация