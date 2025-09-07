Подробно търсене

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия
Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Снимка: AP/Jon Gambrell
07.09.2025 12:23
Генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси  предупреди, че в даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия, предаде ДПА, като се позова на негово интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република".

"Без да искам да сея паника", каза Гроси, но рискът от ядрен конфликт днес е по-голям, отколкото в миналото.

Гроси предположи, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия, макар че не посочи конкретен период. Според експертите в момента в света има девет ядрени сили.

"Процесът на разоръжаване или контролирано намаляване на ядрените арсенали е в застой", отбеляза директорът на МААЕ. "Тези, които притежават ядрени оръжия, произвеждат още повече, включително Китай", добави той. Гроси каза също, че все по-често се говори за тактически ядрени удари, което той описа като тревожно.

Гроси заяви, че е загрижен от факта, че лидерите на няколко държави са обявили намерението си да се сдобият с ядрени оръжия. Помолен да назове тези държави, ръководителят на Международната агенция за атомна енергия отговори: "Като директор на МААЕ не мога да кажа. Това са важни страни в района на Азия, в Западна Азия и Персийския залив. Свят с 20 до 25 страни, разполагащи с ядрено оръжие, е непредсказуем и опасен", подчерта Гроси.

Деветте държави, разполагащи с ядрено оръжие, включват петте страни постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН - САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, както и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел, сочи доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) и информация от Международната кампания за забрана на ядреното оръжие (ICAN) - организацията, носител на Нобелова награда за мир за 2017 г.

Взети заедно, всички тези държави притежават приблизително 12 000 ядрени оръжия, като Русия и САЩ разполагат с около 10 700 от тях, отбелязва ДПА.

