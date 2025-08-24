Подробно търсене

МААЕ съобщи за нормални равнища на радиацията в района на Курската АЕЦ

Николай Станоев
Делегация на МААЕ, водена от генералния директор на агенцията Рафаел Гроси, по време на посещение в Курската АЕЦ, 27 август 2024 г. Снимка: "Росатом" чрез АП
Виена,  
24.08.2025 16:23
 (БТА)
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални, предаде Ройтерс.

От пресслужбата на атомната електроцентрала, която се намира на 60 километра от границата с Украйна, обявиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил потушен бързо, но са нанесени щети на транформатор, се казва в изявлението.

Губернаторът на пограничната руска Курска област Александър Хинщайн обвини Украйна, че с атаката си е създала "заплаха за ядрената сигурност".

"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", реагираха от МААЕ в публикация в "Екс". Ядреният регулатор от системата на ООН каза, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.

До момента няма реакция от украинска страна.

Предполагаемото нападение бе извършено навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.

/НС/

