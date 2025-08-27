Подробно търсене

Десет украински дрона бяха свалени над Ростов на Дон; нанесени са щети на жилищни блокове

Николай Станоев
Десет украински дрона бяха свалени над Ростов на Дон; нанесени са щети на жилищни блокове
Десет украински дрона бяха свалени над Ростов на Дон; нанесени са щети на жилищни блокове
Щети по жилищен блок в Ростов на Дон след украинска атака с дронове, при която са били ранени двама души, 22 март 2025 г. Снимка: АП
Ростов на Дон,  
27.08.2025 04:05
 (БТА)
Етикети

Десет изпратени от Украйна дрона са били свалени тази нощ над Ростов на Дон, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на едноименната южна руска област Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС.

Няма данни за пострадали хора. 

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон, предаде кореспондент на ТАСС на място. Той съобщи за изпочупени прозорци.

На покрива на жилищна сграда е избухнал пожар, който вече е локализиран, написа от своя страна Слюсар в "Телеграм". Петнадесет човека са били евакуирани.

Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ. Безпилотните летателни апарати играят важна роля във войната, която продължава вече три години и половина.

/НС/

Свързани новини

26.08.2025 17:47

Заблуден боен дрон, вероятно украински, експлодира в Естония без да причини жертви, съобщиха властите

Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в съседната на Русия Естония без да причини жертви, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите на тази балтийска държава, която е твърд съюзник на Украйна.
25.08.2025 20:48

Руски агент е насочвал удари срещу Одеска област под прикритието на жена

Руски агент бе осъден днес на 15 години затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност.
24.08.2025 15:46

Украйна ще получи нови оръжия от Канада, каза Карни и не изключи изпращането на канадски войници като част от гаранции за сигурност

Дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара (близо 750 млн. американски долара) от новия пакет военна помощ от Канада ще пристигнат в Украйна следващия месец. Това обяви в Киев канадският премиер Марк Карни по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:09 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация