ОБНОВЕНА Украйна ще получи нови оръжия от Канада, каза Карни и не изключи изпращането на канадски войници като част от гаранции за сигурност

Николай Станоев, Алексей Маргоевски
Украйна ще получи нови оръжия от Канада, каза Карни и не изключи изпращането на канадски войници като част от гаранции за сигурност
Украйна ще получи нови оръжия от Канада, каза Карни и не изключи изпращането на канадски войници като част от гаранции за сигурност
Канадският премиер Марк Карни и украинският президент Володимир Зеленски си стискат ръцете на съвместна пресконференция в Киев, 24 август 2025 г. Снимка: Sean Kilpatrick/Канейдиън прес чрез АП
Киев,  
24.08.2025 15:46 | ОБНОВЕНА 24.08.2025 16:50
 (БТА)
Дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара (близо 750 млн. американски долара) от новия пакет военна помощ от Канада ще пристигнат в Украйна следващия месец. Това обяви днес в Киев канадският премиер Марк Карни по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна, цитиран от Укринформ.

Канадският министър-председател спомена, че на срещата на Г-7 през юни Кнада е обещала да предостави допълнителна военна помощ на Украйна на стойност 2 млрд. канадски долара (близо 1,5 млрд. американски долара).

"Днес съм горд да обявя, че 1 млрд. канадски долара от тази помощ ще бъдат използвани за укрепването на вашия арсенал със спешно необходими дронове, боеприпаси и бронирани машини - оборудване, което ще пристигне следващия месец", каза Карни, цитиран от репортер на Укринформ.

Той добави, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долари за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции в Украйна, включително подкрепа за противодействие на кибератаки.

"И накрая, като съпредседател на Международната коалиция, Канада ще засили работата си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца“, подчерта канадският премиер.

Както бе съобщено от Украинформ, Канада обяви нов пакет от помощи за отбрана за Украйна на обща стойност 2 милиарда канадски долара. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към канадското правителство за предоставянето на поредния пакет военна помощ за Украйна, съобщи Укринформ.

"Благодарен съм на Канада и на премиера Марк Карни, който току-що обяви финансиране за пакет от американско военно оборудване за Украйна“, написа Рюте в социалната мрежа "Екс".

Генералният секретар на НАТО подчерта, че съюзниците от пакта продължават да доставят необходимото оборудване и материали, за да гарантират, че Украйна разполага с всичко необходимо за отбраната си и за постигане на справедлив и траен мир.

Карни не изключи възможността Канада да изпрати свои войници в Украйна като част от бъдещи гаранции за нейната сигурност, предаде Ройтерс.

"Не е работа на Русия да решава как да бъдат гарантирани суверенитетът, независимостта и свободата на Украйна в бъдеще. Нещата зависят от избора на Украйна и решенията на нейните партньори", заяви канадският премиер, цитиран от Франс прес, на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

"Ако руската агресия остане без отговор, тя няма да спре дотук", предупреди Карни.

Той също така призова за прекратяване на огъня в Украйна, за да бъде сложен край на убийствата.

 

