Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 700 милиона долара

Алексей Маргоевски
Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре. Снимка: AP/Matthias Schrader
Киев,  
24.08.2025 10:45
 (БТА)
Норвежкото правителство заяви днес, че ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс.

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", посочи в изявление норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

"Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество в подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се отбранява и в опитите ѝ да защити цивилното население от руските въздушни атаки", добави той.

Норвегия и Германия финансират доставката на Киев на две системи "Пейтриът", включително на ракети за тях. Освен това Норвегия участва в доставката на противовъздушен радар, произведен от германската компания "Хенсолт", както и на системи за противовъздушна отбрана на компанията "Кьонгсберг".

