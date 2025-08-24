Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 700 милиона долара

site.btaНорвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 700 милиона долара
Норвежкото правителство заяви днес, че ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс.
"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", посочи в изявление норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.
"Германия и Норвегия работят в тясно сътрудничество в подкрепа на Украйна в усилията ѝ да се отбранява и в опитите ѝ да защити цивилното население от руските въздушни атаки", добави той.
Норвегия и Германия финансират доставката на Киев на две системи "Пейтриът", включително на ракети за тях. Освен това Норвегия участва в доставката на противовъздушен радар, произведен от германската компания "Хенсолт", както и на системи за противовъздушна отбрана на компанията "Кьонгсберг".
