Премиерът на Канада Марк Карни пристигна на посещение в Киев

Валерия Динкова
Канадският премиер Марк Карни пристига с влак на гарата в Киев, 24 август 2025 г. Снимка: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP
Киев,  
24.08.2025 10:26
Канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс.

Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на тяхната страна, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир", написа Карни в публикация в социалната мрежа "Екс".

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Андрий Ермак приветства посещението на канадския премиер.

"В този специален ден – Деня на украинската независимост – е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. А Канада винаги стои до нас", написа Ермак в приложението за съобщения "Телеграм".

Снощи сградата на парламента на Канада в Отава бе осветен в жълто и синьо – цветовете на украинския национален флаг – в знак на солидарност със страната, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във "Фейсбук" страницата на украинското посолство в Канада.  

С цветовете на украинското знаме беше осветена и сграда, в която се помещава канцеларията на канадския премиер.

Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник.

"САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава", написа Рубио в изявление, разпространено от Държавния департамент.

Според американският държавен секретар Вашингтон вярва, че "ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна и гарантира дългосрочната ѝ сигурност, и което ще доведе до траен мир".

24.08.2025 11:10

Една жена е убита при руска атака срещу Днепропетровска област, съобщиха украинските власти

Една жена е била убита тази нощ при руска атака срещу Днепропетровска област, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на военната администрация на региона Сергий Лисак.
24.08.2025 10:45

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 700 милиона долара

Норвежкото правителство заяви днес, че ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност близо 7 млрд. норвежки крони (696 млн. долара), предаде Ройтерс.
21.08.2025 14:14

"Таймс": Европа иска от Тръмп да разположи изтребители в Румъния като гаранция за Украйна

Европейските страни искат американският президент Доналд Тръмп да разположи изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, пише в. "Таймс".Според информация на изданието високопоставени европейски военачалници обсъждат разполагането на американски F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база в Европа.
19.08.2025 15:07

"Коалицията на желаещите" работи по гаранциите за сигурност за Украйна, но все още няма решения, каза Финландия

Министърката на външните работи на Финландия Елина Валтонен днес заяви, че страните от "Коалицията на желаещите" са започнали работа по рамка за гаранции за сигурност за Украйна, но все още не са взети решения какво ще включват те, предаде Ройтерс.
18.08.2025 08:43

Украйна се нуждае от траен мир, зачитащ териториалната ѝ цялост и международното право, заяви хърватският премиер

Украйна се нуждае от траен мир, зачитащ териториалната ѝ цялост и международното право, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, след като участва във видеосреща на лидерите на "Коалицията на желаещите" снощи.
17.08.2025 01:10

Канадският премиер приветства готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Министър-председателят на Канада Марк Карни похвали "готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна" в рамките на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

