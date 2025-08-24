Премиерът на Канада Марк Карни пристигна на посещение в Киев

Канадският премиер Марк Карни пристигна днес в Киев, предаде Ройтерс.

"В Деня на независимостта на Украйна, в този критичен момент в историята на тяхната страна, Канада засилва своята подкрепа и усилия за справедлив и траен мир", написа Карни в публикация в социалната мрежа "Екс".

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Андрий Ермак приветства посещението на канадския премиер.

"В този специален ден – Деня на украинската независимост – е особено важно за нас да усетим подкрепата на нашите приятели. А Канада винаги стои до нас", написа Ермак в приложението за съобщения "Телеграм".

Снощи сградата на парламента на Канада в Отава бе осветен в жълто и синьо – цветовете на украинския национален флаг – в знак на солидарност със страната, съобщи Укринформ и показа снимки, публикувани във "Фейсбук" страницата на украинското посолство в Канада.

С цветовете на украинското знаме беше осветена и сграда, в която се помещава канцеларията на канадския премиер.

Американският държавен секретар Марко Рубио също поздрави Украйна за националния ѝ празник.

"САЩ са ангажирани с бъдещето на Украйна като независима държава", написа Рубио в изявление, разпространено от Държавния департамент.

Според американският държавен секретар Вашингтон вярва, че "ще бъде договорено споразумение, което поддържа суверенитета на Украйна и гарантира дългосрочната ѝ сигурност, и което ще доведе до траен мир".