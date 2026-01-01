Шуменци посрещнаха 2026 година с празнична програма пред сградата на общинската администрация

Множество шуменци се събраха пред сградата на общинската администрация в новогодишната нощ и посрещнаха заедно 2026 г. От Общината беше организирана празнична програма, която започна с концерт на певицата Преслава Пейчева. За празненството от местната администрация бяха осигурени по традиция безплатно вино и баница за присъстващите, а в полунощ кметът на Шумен Христо Христов поздрави жителите и гостите на града.

„Остават няколко минути до настъпването на новата година, минути в които всеки един от нас прави своята равносметка и разбира се си пожелава най-важното - здраве, спокойствие и по-добри дни занапред. Нека си пожелаем 2026 г. да бъде здрава, мирна и успешна. Нека да я посрещнем с надеждата, че 2026 г. ще бъде по-добра от изминалата 2025 година“, каза пред присъстващите Христов.

„Шумен е град с характер, град в който има хора, които знаят как да вървят напред, с което да осигурят прогресивното развитие на Шумен. Затова наведнъж сме показвали, че когато сме заедно, когато имаме посока и ясно определена цел, ние можем да постигнем всичко, което искаме да бъде Шумен. Затова тази вечер нека посрещнем новата година заедно с увереността, че тя ще даде и ще открие нови и повече възможности за всеки един шуменец. Пожелавам ви здраве, успешна и спорна година на вас, семействата ви и на любимия Шумен“, каза още Христов.

След изказването му присъстващите отброиха заедно последните секунди на 2025 г. и посрещнаха новата 2026 г. Прозвуча химнът на Република България, а заря и много фойерверки озариха небето над и около сградата на Община Шумен.

Празничната програма продължава с изпълнения на оркестър „Славяни“.