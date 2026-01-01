С присъединяването си към еврозоната страната ни финализира ключов етап от европейската си интеграция, каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов

С присъединяването си към еврозоната нашата страна става пълноправен член и финализира ключов етап от своята европейска интеграция, утвърждавайки достойното си място в сърцето на Европа. Това написа министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов във Фейсбук.

Новата година открива хоризонти за по-голяма икономическа стабилност, сигурност и устойчиво развитие в интерес на българските граждани, допълни той.

Честита Нова 2026 година – година с историческо значение за България! Нека си пожелаем здраве, уверен напредък и благоденствие за България и за всички българи, написа още Митов.