С присъединяването си към еврозоната страната ни финализира ключов етап от европейската си интеграция, каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов

site.btaС присъединяването си към еврозоната страната ни финализира ключов етап от европейската си интеграция, каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов
С присъединяването си към еврозоната нашата страна става пълноправен член и финализира ключов етап от своята европейска интеграция, утвърждавайки достойното си място в сърцето на Европа. Това написа министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов във Фейсбук.
Новата година открива хоризонти за по-голяма икономическа стабилност, сигурност и устойчиво развитие в интерес на българските граждани, допълни той.
Честита Нова 2026 година – година с историческо значение за България! Нека си пожелаем здраве, уверен напредък и благоденствие за България и за всички българи, написа още Митов.
/МК/
