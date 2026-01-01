Смолянчани посрещнаха 2026 година с новогодишен рок енд фолк фестивал. Жители и гости на града се събраха на Амфитеатъра на новия център, за да изпратят страта и посрещнат новата година.

В празничната проява участваха Влади Ампов - Графа и местни фолклорни и рок изпълнители. И въпреки ниската температура от минус 8 градуса, на Амфитеатъра се бяха събрали хора, за да се насладят на празничната програма.

„Поздравявам ви по случай настъпването на 2026 година и отправям сърдечни пожелания за много здраве, любов, уют и благоденствие във Вашите домове", каза кметът на Смолян Николай Мелемов във видеообръшение към жителите на общината. Той благодари на всички държавни органи, институции и граждани, които допринесоха през 2025 г. за просперитета на общината, за доброто взаимодействие при реализирането на проекти, инициативи и основни приоритети на местното самоуправление и пожела всички заедно, обединявайки усилията си, да стане Смолян още по-добро място за живеене.



