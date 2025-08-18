Украйна се нуждае от траен мир, зачитащ териториалната ѝ цялост и международното право, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, след като участва във видеосреща на лидерите на "Коалицията на желаещите" снощи.

"Подчертах, че продължаваме да подкрепяме усилията за постигане на справедлив и траен мир, който е в съответствие с международното право и териториалната цялост на Украйна, както и с дългосрочни гаранции за сигурност", написа Пленкович в профила си в Екс. "Това е важно както за защитата на общите ни ценности, така и за европейската и глобалната сигурност".

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел вчера, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за мирното споразумение, предлагано от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в петък.

В разговора участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Днес се очаква украинският президент да се срещне във Вашингтон с американския президент. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери.

"Коалицията на желаещите" обединява повечето големи европейски страни, Европейския съюз, НАТО и страни извън Европа като Канада, отбелязва ХИНА.