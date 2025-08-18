Подробно търсене

Срещата Тръмп-Зеленски ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време в Белия дом

Алексей Маргоевски
Срещата Тръмп-Зеленски ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време в Белия дом
Срещата Тръмп-Зеленски ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време в Белия дом
Американският президент Доналд Тръмп посреща в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски, 28 февруари 2025 г. Снимка: AP/Ben Curtis
Вашингтон,  
18.08.2025 06:14
 (БТА)
Етикети

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс.

По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.

/АМ/

Свързани новини

17.08.2025 21:33

Стармър похвали Зеленски на фона на опасенията, че украински територии може да останат под руски контрол

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър похвали желанието на украинския президент Володимир Зеленски за "справедлив и траен мир" в Украйна на фона на опасенията, че в резултат от преговорите за край на войната украински територии може
17.08.2025 20:29

Украйна има нужда от дългосрочни гаранции за сигурност, каза премиерът на Ирландия

Държавните граници не бива да бъдат променяни със сила, заяви министър-председателят на Ирландия Михол Мартин преди утрешната среща в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, от една страна, и президента на Украйна Володимир Зеленски и
17.08.2025 18:42

Всички във Вашингтон - светът се готви за нова историческа среща за Украйна, която ще се проведе утре в Овалния кабинет на Белия дом

Всички във Вашингтон – след срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август в Анкоридж в Аляска, утре, на 18 август в Овалния кабинет на Белия дом ще има друга историческа среща. Тръмп ще приеме президента на Украйна Володимир

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:30 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация