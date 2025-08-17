Подробно търсене

Украйна има нужда от дългосрочни гаранции за сигурност, каза премиерът на Ирландия

Иво Тасев
Украйна има нужда от дългосрочни гаранции за сигурност, каза премиерът на Ирландия
Украйна има нужда от дългосрочни гаранции за сигурност, каза премиерът на Ирландия
Премиерът на Ирландия Михол Мартин. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Brian Lawless
Дъблин,  
17.08.2025 20:29
 (БТА)
Етикети

Държавните граници не бива да бъдат променяни със сила, заяви министър-председателят на Ирландия Михол Мартин преди утрешната среща в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, от една страна, и президента на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери, от друга, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Мартин участва днес във видеоконферентната среща на така наречената "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна. Лидери в ЕС постигнаха единодушие по въпроса, че "ще бъдат приложени наново" санкции и по-мащабни икономически мерки, ако Русия продължи военните си действия в Украйна.

Ирландският премиер, който няма да пътува за Вашингтон, каза, че е уверил днес Зеленски, че Ирландия "ще запази непоколебимата си подкрепа" за Украйна. Михол посочи и че смята, че Украйна се нуждае от "дългосрочни гаранции за сигурност".

"Приветствах дадената ми възможност да се присъединя към други европейски лидери днес, за да обсъдим развитието на въпроса за края на войната в Украйна", заяви Мартин след края на видеоконферентната среща-

"Имахме много полезна среща с президента Зеленски, който се подготвя за срещата с президента Тръмп утре във Вашингтон". "Приветствам инициативата на президента Тръмп да се преследва целта за край на руската война срещу Украйна. Ирландия, заедно с нашите европейски партньори, продължава да участва в тези усилия, за да се постигне справедлив и траен мир за Украйна", добави ирландският лидер.

Той посочи, че "е от съществено значение Украйна да е пълноправен участник" във всеки разговор, касаещ нейното бъдеще.

Мартин заяви, че е подчертал, че международното право и принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост трябва да бъдат зачитани в името на сигурността в региона.

 

/ГГ/

Свързани новини

17.08.2025 20:56

Зеленски нарече "историческо" решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства историческото решение на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, предаде Франс прес. "Гаранциите за сигурността като резултат от нашата обща работа трябва да бъдат
17.08.2025 18:44

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ, написа Росен Желязков

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европейския съюз (ЕС), така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.
20.06.2025 02:00

Ирландските лидери настояват за незабавна деескалация между Иран и Израел

Ирландското политическо ръководство призова за незабавна деескалация между Израел и Иран и за възобновяване на дипломатическите преговори, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Премиерът Михол Мартин заяви, че Иран трябва да заяви ясно, че няма да се стреми към
13.06.2025 17:01

Лидерите на Ирландия са силно обезпокоени от въздушните удари срещу Иран

Премиерът и вицепремиерът на Ирландия заявиха, че са "силно обезпокоени" от въздушните удари на Израел срещу Иран, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. Рано тази сутрин Израел нанесе удари по Техеран, насочени срещу ядрената програма на страната, и събуди опасения за пълномащабен конфликт, отбелязват агенциите.
12.06.2025 18:59

Световни лидери изказаха съболезнования за жертвите на самолетната катастрофа в Индия

Повече от 200 души загинаха, когато самолет на „Еър Индия“ се разби днес с 242 души на борда, едва минути след като излетя за Лондон град Ахмедабад в Западна Индия. Ройтерс събра изказвания на световни лидери относно трагедията.
09.05.2025 03:00

Световните лидери поздравиха Лъв Четиринадесети за избора му за папа

Световните лидери изпратиха поздравления на папа Лъв Четиринадесети, който беше обявен за нов глава на Католическата църква след тайно гласуване на конклава в Сикстинската капела на Ватикана, предадоха световните агенции. "Свети отче, поднасям Ви

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:20 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация