Йоана Христова
Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ, написа Росен Желязков
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
София,  
17.08.2025 18:44
 (БТА)

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европейския съюз (ЕС), така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът. 

Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре. Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други. 

 

