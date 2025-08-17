Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ, написа Росен Желязков

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европейския съюз (ЕС), така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът.

Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре. Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.