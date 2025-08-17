Подробно търсене

Стармър похвали Зеленски на фона на опасенията, че украински територии може да останат под руски контрол

Иво Тасев
Стармър похвали Зеленски на фона на опасенията, че украински територии може да останат под руски контрол
Стармър похвали Зеленски на фона на опасенията, че украински територии може да останат под руски контрол
Премиерът на Великобритания Киър Стармър по време на срещата си с украинския перзидент Володимир Зеленски в Лондон, 14 август 2025 г. Снимка: АП/Ben Stansall
Лондон,  
17.08.2025 21:33
 (БТА)

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър похвали желанието на украинския президент Володимир Зеленски за "справедлив и траен мир" в Украйна на фона на опасенията, че в резултат от преговорите за край на войната украински територии може да останат под руски контрол, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британският премиер и френският президент Еманюел Макрон председателстваха днешното видеоконферентно заседание на "Коалицията на желаещите", на което европейски лидери се подготвиха за утрешната си среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, съвместно със Зеленски.

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент в знак на солидарност, след като предишното му посещение в Белия дом доведе до дипломатическа криза, посочва ДПА.

"Лидерите препотвърдиха своето единство в подкрепата за Украйна и похвалиха желанието за справедлив и траен мир на президента Зеленски, който се подготвя за нови консултации с президента Тръмп във Вашингтон", каза говорител на Стармър, предоставяйки информация за видеоконферентната среща на коалиционните партньори.

"Те подчертаха отново своята готовност да разположат сили за гарантиране на сигурността, щом бойните действия приключат, и да помогнат за безопасността в небето и в морето на Украйна, както и да допринесат за възстановяването на украинските въоръжени сили", добави говорителят.

/ГГ/

Свързани новини

17.08.2025 18:44

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ, написа Росен Желязков

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европейския съюз (ЕС), така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.
17.08.2025 18:34

Приключи заседанието на "Коалицията на желаещите", съобщи полският външен министър

Приключи видеоконферентното заседание на лидерите от "Коалицията на желаещите" и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи полският външен министър Радослав Шикорски външен министър в социалната мрежа "Екс".
17.08.2025 16:48

Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"

Започна видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“ страни да подкрепят Украйна, предаде Франс прес. В срещата участват лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър
17.08.2025 12:57

Фон дер Лайен, Макрон, Мерц, Мелони и други европейски лидери ще се срещнат утре с Тръмп в Белия дом по искане на Зеленски

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне утре с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителката на ЕК в платформата "Екс".
17.08.2025 11:53

Европейските лидери от "Коалицията на желаещите" ще проведат днес консултации преди срещата на Тръмп със Зеленски

В навечерието на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, европейските лидери от "Коалицията на желаещите" ще проведат днес консултации с цел да окажат влияние върху посоката на усилията за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА.
17.08.2025 02:03

Европа ще реши дали да се присъедини към Зеленски при предстоящото му посещение във Вашингтон

Европейските представители ще решат този уикенд дали украинският президент Володимир Зеленски ще бъде придружен при посещението си във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:51 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация