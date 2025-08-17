Стармър похвали Зеленски на фона на опасенията, че украински територии може да останат под руски контрол

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър похвали желанието на украинския президент Володимир Зеленски за "справедлив и траен мир" в Украйна на фона на опасенията, че в резултат от преговорите за край на войната украински територии може да останат под руски контрол, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британският премиер и френският президент Еманюел Макрон председателстваха днешното видеоконферентно заседание на "Коалицията на желаещите", на което европейски лидери се подготвиха за утрешната си среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, съвместно със Зеленски.

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент в знак на солидарност, след като предишното му посещение в Белия дом доведе до дипломатическа криза, посочва ДПА.

"Лидерите препотвърдиха своето единство в подкрепата за Украйна и похвалиха желанието за справедлив и траен мир на президента Зеленски, който се подготвя за нови консултации с президента Тръмп във Вашингтон", каза говорител на Стармър, предоставяйки информация за видеоконферентната среща на коалиционните партньори.

"Те подчертаха отново своята готовност да разположат сили за гарантиране на сигурността, щом бойните действия приключат, и да помогнат за безопасността в небето и в морето на Украйна, както и да допринесат за възстановяването на украинските въоръжени сили", добави говорителят.