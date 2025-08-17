Европа ще реши дали да се присъедини към Зеленски при предстоящото му посещение във Вашингтон

Европейските представители ще решат този уикенд дали украинският президент Володимир Зеленски ще бъде придружен при посещението си във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

Запитан дали германският канцлер Фридрих Мерц може да придружи Зеленски до Вашингтон, Вадефул отговори, че много европейци биха желали да пътуват с украинския президент, ако се вземе такова решение.

"Това ще бъде договорено този уикенд, а желанието на Фридрих Мерц да поеме отговорност е очевидно и той демонстрира това много ясно в последните дни. Този въпрос ще бъде обсъден колективно", каза Вадефул вчера пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

След срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска канцлерът Мерц заяви вчера, че приветства усилията на американския президент да сложи край на войната в Украйна и да постигне траен мир.

Френското президентство съобщи, че днес лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Мерц - ще разговарят за Украйна.