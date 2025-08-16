Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" Макрон, Стармър и Мерц ще разговарят утре за Украйна, заяви Елисейският дворец

Лидерите на държавите от "Коалицията на желаещите" - френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще разговарят утре за Украйна, съобщи агенция Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Срещата чрез видеоконферентна връзка с Париж ще започне в неделя, 17 август, в 15 ч. местно време (13 ч. по Гринуич). На нея ще се обсъжда подготовката на следващите етапи от мирните преговори за Украйна.

Консултациите ще се състоят в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ в понеделник, 18 август, и след вчерашната среща на върха в Аляска между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.