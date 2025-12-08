Община Котел и УНИЦЕФ разширяват партньорството си в подкрепа на децата и семействата, съобщиха от общинския пресцентър.

В досегашното си сътрудничество, изградено в рамките на пилотните дейности по Европейската гаранция за детето, е бил осигурен достъп до важни услуги за уязвими деца и семейства. Организацията продължава да подкрепя изпълнението на Националния план за тази гаранция и засилва партньорството си с активни общини, сред които е и Котел.

Като следваща стъпка, започва изготвянето на цялостен анализ на живота на децата и семействата в общината. Той ще обхване основните сектори – образование, здравеопазване, социална закрила, закрила на детето и социални услуги, и ще включи информация от местните институции, доставчиците на услуги, неправителствени организации, частния сектор и общността.

При посещение в Котел Майя Грозданова, консултант на УНИЦЕФ България, и д-р Наталия Михайлова – социолог и външен експерт към организацията, се срещнаха с представителите на ключовите социални услуги в общината: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за работа с деца на улицата, Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и на услугата „Асистентска подкрепа“, посочват още от пресцентъра на общината.

Майя Грозданова ще координира предстоящите дейности между УНИЦЕФ и Община Котел.

БТА припомня, че на 20 ноември Детският фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) отбеляза Световния ден на детето и годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето. Въпреки че детската бедност в България постепенно е намаляла през последното десетилетие, тя остава широко разпространена. Над 28% от децата живеят в монетарна бедност, което е четвъртият най-висок дял сред страните с високи доходи след Уругвай, САЩ и Испания, според изявлението на организацията. Забележително е, че България се нарежда сред първите десет държави, които са постигнали значителен напредък в намаляването на дела на децата, засегнати от тежките материални лишения, за периода 2015-2024 г., като постига най-голямото намаление от над 50%. Въпреки тези постижения обаче, едно на всяко пет 15-годишно дете съобщава, че пропуснало хранене, защото не е имало средства за обяд.