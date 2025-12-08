Сделката за закупуването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Нетфликс“ може да е проблемна, заяви президентът Тръмп

Обявената миналата седмица сделка за придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery) от конгломерата в онлайн развлеченията „Нетфликс“ (Netflix) „може да е проблемна“ заради размера на общия пазарен дял на двете компании. Това заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Тръмп ще „участва в решението“ дали федералното правителство трябва да одобри сделката, която е на стойност 72 милиарда долара, каза той, отговаряйки на въпроси относно сделката и други теми по време на церемонията на връчването на отличията на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“.

Ако регулаторите одобрят сливането, то ще обедини две от най-големите компании за стрийминг услуги в света, като включи телевизионното и филмовото подразделение на „Уорнър Брос“, включително „ДиСи Студиос“ (DC Studios), към услугите на „Нетфликс“.

Сделката, която може да промени развлекателната индустрия, „трябва да премине през процес (на одобрение) и ще видим какво ще се случи“, каза още Тръмп.

„Нетфликс“ е страхотна компания. Те свършиха страхотна работа. Тед е фантастичен човек“, каза Тръмп за съизпълнителния директор на компанията Тед Сарандос, отбелязвайки, че са се срещнали в Овалния кабинет миналата седмица, преди сделката да бъде обявена на 5 декември. „Имам голямо уважение към него, но това е голям пазарен дял, така че ще видим какво ще се случи“, допълни американският президент.

„Те („Нетфликс“) имат много голям пазарен дял и когато придобият „Уорнър Брос Дискавъри“, знаете, този дял се увеличава значително, така че не знам“, добави Тръмп, като уточни, че ще вземе участие „в това решение, тъй като те (двете компании) концентрират много голям пазарен дял“.

„Нетфликс“ се съгласи миналата седмица да придобие телевизионните и филмови студия на „Уорнър Брос Дискавъри“, както и стрийминг услугите на компанията, за приблизително 82,7 млрд. долара (капиталова стойност от 72 млрд. долара, без да бъде включена в тази сума дългът на компанията). Тази сделка ще даде на „Нетфликс“ контрол над една от най-ценните и най-стари компании в Холивуд.