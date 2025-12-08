Подробно търсене

Сделката за закупуването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Нетфликс“ може да е проблемна, заяви президентът Тръмп

Марин Милков
Сделката за закупуването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Нетфликс“ може да е проблемна, заяви президентът Тръмп
Сделката за закупуването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Нетфликс“ може да е проблемна, заяви президентът Тръмп
Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
08.12.2025 11:18
 (БТА)

Обявената миналата седмица сделка за придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery) от конгломерата в онлайн развлеченията „Нетфликс“ (Netflix) „може да е проблемна“ заради размера на общия пазарен дял на двете компании. Това заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Тръмп ще „участва в решението“ дали федералното правителство трябва да одобри сделката, която е на стойност 72 милиарда долара, каза той, отговаряйки на въпроси относно сделката и други теми по време на церемонията на връчването на отличията на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“.

Ако регулаторите одобрят сливането, то ще обедини две от най-големите компании за стрийминг услуги в света, като включи телевизионното и филмовото подразделение на „Уорнър Брос“, включително „ДиСи Студиос“ (DC Studios), към услугите на „Нетфликс“.

Сделката, която може да промени развлекателната индустрия, „трябва да премине през процес (на одобрение) и ще видим какво ще се случи“, каза още Тръмп.

„Нетфликс“ е страхотна компания. Те свършиха страхотна работа. Тед е фантастичен човек“, каза Тръмп за съизпълнителния директор на компанията Тед Сарандос, отбелязвайки, че са се срещнали в Овалния кабинет миналата седмица, преди сделката да бъде обявена на 5 декември. „Имам голямо уважение към него, но това е голям пазарен дял, така че ще видим какво ще се случи“, допълни американският президент. 

„Те („Нетфликс“) имат много голям пазарен дял и когато придобият „Уорнър Брос Дискавъри“, знаете, този дял се увеличава значително, така че не знам“, добави Тръмп, като уточни, че ще вземе участие „в това решение, тъй като те (двете компании) концентрират много голям пазарен дял“.

„Нетфликс“ се съгласи миналата седмица да придобие телевизионните и филмови студия на „Уорнър Брос Дискавъри“, както и стрийминг услугите на компанията, за приблизително 82,7 млрд. долара (капиталова стойност от 72 млрд. долара, без да бъде включена в тази сума дългът на компанията). Тази сделка ще даде на „Нетфликс“ контрол над една от най-ценните и най-стари компании в Холивуд.

/ИЦ/

Свързани новини

05.12.2025 15:09

„Нетфликс“ купува „Уорнър Брос Дискавъри“ в сделка за почти 83 млрд. долара, в която влиза и „Ейч Би Оу Макс“

Конгломератът в онлайн развлеченията „Нетфликс“ (Netflix) се съгласи да придобие телевизионните и филмови студия на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery), както и стрийминг услугите на компанията, за приблизително 82,7 млрд. долара
21.10.2025 19:00

"Уорнър брос дискавъри" е получил оферти за продажба на част или на цялата си дейност, съобщи компанията

Няколко месеца след като американският медиен и развлекателен конгломерат "Уорнър брос дискавъри" (Warner Bros Discovery) обяви, че ще раздели дейността си в две отделни публично търгувани компании, компанията съобщи, че обмисля продажба на част от
12.09.2025 08:19

Акциите на "Уорнър Брос Дискавъри" поскъпнаха с близо 30 на сто след съобщения за подготвяна оферта от "Парамаунт Скайденс"

Цената на акциите на "Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros. Discovery) се повиши с близо 30 на сто, след като "Уолстрийт джърнъл" (Wall Street Journal) и Блумбърг съобщиха, че "Парамаунт Скайденс" (Paramount Skydance) подготвя оферта за придобиване
09.06.2025 17:36

"Уорнър брос дискавъри" разделя бизнеса си в две публично търгуваникомпании

Американският международен медиен и развлекателен конгломерат "Уорнър брос дискавъри" (Warner Bros Discovery) обяви днес , че ще раздели дейността си в две отделни публично търгувани компании до следващата година, предаде Асошиейтед прес. Тези
22.01.2025 10:04

Печалбата на "Нетфликс" скача на фона на нарасналия брой абонати

Печалбата на конгломератa в онлайн развлеченията "Нетфликс" (Netflix) е скочила през четвъртото тримесечие, съобщи компанията, цитирана от ДПА. Чистата печалба на стрийминг гиганта е била 1,869 милиарда долара или 2,47 долара на акция спрямо 938

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:38 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация