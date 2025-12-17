Подробно търсене

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър се оттегля от участието в наддаването за „Уорнър Брос Дискавъри“

Бойчо Попов
Зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Снимка: AP/Jacquelyn Martin, архив
Вашингтон,  
17.12.2025 08:40
 (БТА)

Зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър се оттегля от наддаването за холивудската корпорация „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros. Discovery), съобщава Блумбърг, цитирана от германската икономическа медия Ен Те Фау. Инвестиционната компания на Къшнър „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) е била сред финансовите поддръжници на конкурента „Парамаунт“ (Paramount) при офертата му за придобиване на медийната група, оценявана на 108,4 млрд. долара.

От „Афинити Партнърс“ са решили да не продължават с плана за участие в сделката, заяви говорител на компанията пред Блумбърг. Според информация на агенцията инвестиционният фонд е възнамерявал да участва с около 200 млн. долара. В САЩ обаче включването на член на президентското семейство в подобна сделка предизвика критики през последните дни. Къшнър е съпруг на дъщерята на президента – Иванка Тръмп. Ройтерс съобщи по-рано, че правните съветници на „Уорнър Брос Дискавъри“ са изразили резерви по отношение на финансирането, а на Уолстрийт са възникнали опасения около ролята на Къшнър.

Междувременно стрийминг платформата „Нетфликс“ (Netflix) спечели наддаването за част от активите с оферта от близо 83 млрд. долара, насочена към филмовото студио и стрийминг бизнеса. „Парамаунт“ от своя страна се стреми да придобие цялата корпорация „Уорнър Брос Дискавъри“, включително телевизионните канали, сред които и новинарската мрежа Си Ен Ен (CNN).

По време на наддаването президентът Тръмп заяви, че при евентуална сделка с „Уорнър“ собствеността върху Си Ен Ен трябва да бъде променена. Президентът често е обект на критични репортажи от страна на телевизионния канал, което е източник на продължаващ конфликт.

От няколко месеца „Парамаунт“ е собственост на семейството на милиардера и софтуерен предприемач Лари Елисън, известен като поддръжник на Тръмп. Синът му Дейвид Елисън, който ръководи компанията, има намерение да обедини Си Ен Ен с телевизионния канал Си Би Ес (CBS), също част от „Парамаунт“. След придобиването редакцията на Си Би Ес беше преструктурирана.

Според информации на Ройтерс управителният съвет на „Уорнър Брос Дискавъри“ се очаква да препоръча на акционерите си да отхвърлят офертата на „Парамаунт“ за 108,4 млрд. долара. Сред причините за резервите е и фактът, че част от финансирането включва около 24 млрд. долара от държавни фондове на Саудитска Арабия, Абу Даби и Катар. Въпреки заявеното намерение тези инвеститори да се откажат от право на глас в управлението предложението е посрещнато с предпазливост от ръководството на „Уорнър“.

/БП/

Към 09:06 на 17.12.2025

