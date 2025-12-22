Милиардерът Лари Елисън предоставя финансова гаранция за офертата на „Парамаунт Скайденс“ за придобиване на „Уорнър Брос Дискавъри“

Милиардерът Лари Елисън, третият най-богат човек в света и главен изпълнителен директор на „Оракъл“ (Oracle), лично е гарантирал 40,4 милиарда долара на „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance), ръководена от сина му Дейвид, в офертата за придобиване на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery), предаде Франс прес, позовавайки се на публикуван днес документ.

Това съобщение идва няколко дни след като бордът на директорите на „Уорнър Брос Дискавъри“ отхвърли предложението на „Парамаунт Скайденс“ на стойност 108,4 милиарда долара (включително дълг). Сред причините за отказа бе изразено съмнение относно ангажимента на Лари Елисън към сделката и предпочитанието на борда на предложението за сливане с „Нетфликс“ (Netflix).

Въпреки че „Парамаунт Скайденс“ е направила промени в някои параметри на своето предложение, според публикувания документ сумата на предложението за придобиване не е била увеличена. Филмовата и телевизионна група е отправила амбициозно предложение, което трябва да ѝ позволи да поеме контрола върху „Уорнър Брос Дискавъри“, чиято пазарна капитализация (69 милиарда долара) е почти пет пъти по-висока от нейната собствена (14 милиарда долара).

Финансирането е структурирано по начин, че пакетът, създаден от Лари Елисън и инвестиционната компания „РедБърд Кепитъл Партнърс“ (RedBird Capital Partners), да предоставя 40,7 милиарда долара, допълнен от заем в размер на 54 милиарда долара от „Банк ъв Америка“ (Bank of America), „Сити“ (Citi) и „Аполо“ (Apollo).

Лари Елисън също така е представил документ, който потвърждава, че притежава около 1,16 милиарда акции на „Оракъл“, които към затварянето на търговията в петък представляват около 223 милиарда долара.

„Парамаунт Скайденс“ също така увеличи компенсацията, предлагана на „Уорнър Брос Дискавъри“ в случай отхвърляне на сделката от страна на регулаторните органи в САЩ, като я повиши до 5,8 милиарда долара - същата сума, както при предложението на „Нетфликс“ при същия развой.

Относно самото предложение, срокът му е удължен от 8 до 21 януари. Офертата на „Нетфликс“, в размер на 82,7 милиарда долара (включително дълг), обхваща само част от „Уорнър Брос Дискавъри“ и изключва някои от каналите на групата, като Си Ен Ен (CNN) и „Дискавъри“ (Discovery). При придобиване от страна на „Нетфликс“, това ще означава разделяне на тези активи и създаване на ново публично дружество, наречено „Дискавъри Глоубъл“ (Discovery Global).

От своя страна, „Парамаунт Скайденс“ иска да придобие контрола над целия „Уорнър Брос Дискавъри“, включително каналите и другите му активи, посочва АФП.