"Уорнър брос дискавъри" е получил оферти за продажба на част или на цялата си дейност, съобщи компанията

Няколко месеца след като американският медиен и развлекателен конгломерат "Уорнър брос дискавъри" (Warner Bros Discovery) обяви, че ще раздели дейността си в две отделни публично търгувани компании, компанията съобщи, че обмисля продажба на част от своите активи или на целия бизнес, предаде Асошиейтед прес.

В официално изявление компанията посочва, че е започнала преглед на "стратегически алтернативи" след получени "непоискани прояви на интерес" от няколко потенциални купувачи – както за цялата група, така и конкретно за филмовото студио "Уорнър Брос" (Warner Bros.).

Компанията не разкри кои са евентуалните купувачи, а неин говорител отказа да предостави поискана от АП информация.

Холивудският гигант "Парамаунт Скайденс" (Paramount Skydance) е отправил оферта за придобиване на мажоритарен дял в компанията още в края на септември, но предложението е било отклонено от главния изпълнителен директор на "Уорнър брос дискавъри" Дейвид Заслав, съобщава "Уолстрийт джърнъл" като се позовава на свои източници.

"Нетфликс" (Netflix) и "Комкаст" (Comcast) също проявяват интерес към сделката, информира Си Ен Би Си, цитирайки информирани източници. АП потърси "Парамаунт Скайденс", "Нетфликс" и "Комкаст" днес за коментар по темата.

През юни "Уорнър брос дискавъри" обяви план за разделяне на дейността си в две отделни публично търгувани компании. Едната включва стрийминг и филмови студия - "Ейч Би О" (HBO), "Ейч Би О Макс" (HBO Max), "Уорнър Брос Телевижън" (Warner Bros. Television), "Уорнър Брос Моушън Пикчър Груп" (Warner Bros. Motion Picture Group) и "ДиСи Студиос" (DC Studios), а другата – в компания за глобални мрежи, включваща Си Ен Ен (CNN), "Ти Ен Ти Спортс" (TNT Sports), "Дискавъри+" (Discovery+) и "Блийчър Репорт" (Bleacher Report).

Компанията планираше разделението да приключи до средата на 2026 г., но днес обяви, че напредъкът по този вариант за бъдещето все още е сред възможните варианти, които се разглеждат.

"Направихме смелата стъпка да подготвим компанията за разделяне на два водещи медийни гиганта, защото вярваме, че това е най-добрият път напред", заяви Заслав. "Не е изненада, че значителната стойност на нашето портфолио привлича внимание от други играчи на пазара", допълни той.

"Уорнър брос дискавъри" не е определила краен срок за приключване на прегледа на предложенията, но предупреди, че не е сигурно дали процесът ще доведе до сделка.

Акциите на "Уорнър Брос Дискавъри" поскъпнаха с 11,5 на сто след обявения интерес от конкурентни компании.