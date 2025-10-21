Основните индекси на Уолстрийт откриха сесиите без съществени промени

Американските фондови пазари останаха почти без промяна в началото на днешната търговия, след като инвеститорите анализират нова вълна от тримесечни финансови отчети на големи корпорации, за да се ориентират за бъдещото движение на пазара, предаде Ройтерс.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 13,17 пункта или 0,03 на сто до 46 719,75 пункта малко след началото на търговията.

Широкообхватният индекс S&P 500 отчете ръст от 2,85 пункта или 0,04 на сто до 6737,98 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 9,71 пункта или 0,04 на сто до 22 980,83 пункта.

Акциите на "Дженерал Моторс" (General Motors) се повишиха с цели 17 на сто, след като детройтският производител повиши очакванията за финансовото си представяне през годината. Книжата на друг компонент, отчел резултатите си днес - производителят на безалкохолни напитки "Кока-Кола" (Coca-Cola), са нагоре с почти 4 на сто до 71,02 долара за ценна книга. Приходите и печалбата на базираната в Атланта компания за третото тримесечие надхвърлиха очакванията на анализаторите, подкрепени от стабилното търсене на газирани напитки и продуктите с нулево съдържание на захар.

Над три четвърти от компаниите в индекса S&P 500, които вече са обявили резултатите си за третото тримесечие, са надминали прогнозите на анализаторите, съобщава компанията за пазарни данни "Фактсет" (FactSet). Очакванията са големите технологични корпорации да формират основната част от растежа на печалбите, тъй като търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), продължава да поддържа висок интерес на инвеститорите. Според изчисленията на "Фактсет така наречената „Великолепна седморка“ – включваща водещите технологични гиганти от индекса - се очаква да отчете ръст на печалбата от 14,9 на сто на годишна база, докато останалите 493 компании от S&P 500 ще отчетат среден ръст от 6,7 на сто.



Междувременно акциите на медийния конгломерат "Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros Discovery) поскъпнаха с 11,5 на сто, след като компанията потвърди, че обмисля директна продажба след проявен интерес от няколко потенциални купувачи.

Инвеститорските настроения на Уолстрийт се подобриха и след изявления на икономическия съветник на Белия дом Кевин Хасет, който изрази увереност, че частичното спиране на работата на американското правителство може да приключи още тази седмица.

Президентът Доналд Тръмп също допринесе за по-положителния тон на пазарите, като заяви, че очаква да постигне "справедлива сделка" с китайския лидер Си Цзинпин, и омаловажи напрежението около Тайван.

Инвеститорите насочват вниманието си към предстоящата среща между Тръмп и Си, която ще се проведе по време на икономическия форум в Южна Корея следващата седмица.

На Нюйоркската фондова борса понижаващите се емисии превъзхождаха повишаващите се в съотношение 1,28 към 1, а на "Насдак" – 1,67 към 1.

Индексът S&P 500 отбеляза 13 нови 52-седмични максимума и нито едно ново дъно, докато Nasdaq Composite регистрира 21 нови върха и 25 нови минимума.